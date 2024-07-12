Річниця однієї авантюри: нардеп Кучеренко оприлюднив акти "перевірок" Укрнафтобуріння

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА. – Ред.), разом з компанією Укрнафта вводять уряд в оману, не помічаючи зупинки функціонування активів Укрнафтобуріння. Це має значні негативні наслідки для енергетичної безпеки країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Кучеренко. За його словами, з моменту зупинки Укрнафтобуріння минуло більше ніж пів року.

"Бездіяльність влади вчергове вражає. Сьогодні річниця однієї авантюри, яка під красивими гаслами стала потужним ударом по енергетичній безпеці країни. Понад рік тому держава забрала у приватних акціонерів досить успішне підприємство, яке займалося нафто- і газовидобутком – Укрнафтобуріння. Воно щороку на Сахалінському родовищі видобувало 0,6 мільярда кубів газу. Це дуже багато, особливо за нинішніх умов, коли нам критично не вистачає енергоносіїв", — зазначив нардеп.

Кучеренко зазначив, що цей актив було забрано через такий юридичний механізм як "передача арештованого майна в управління". Він пояснив, що прокуратура, яка з 2014 року керувала досудовим розслідуванням у фактично іншій справі, попросила слідчого суддю Печерського суду накласти арешт на речові докази – акції Укрнафтобуріння, мовляв, остання незаконно отримала спецдозвіл на користування надрами Сахалінського родовища. Суд акції арештував (навіть двічі, вдруге – на наступний день після того, як арешт був скасований слідчим суддею цього ж суду через необґрунтованість).

За словами нардепа, після цього акції були передані АРМА. Своєю чергою АРМА повинно було оцінити цей актив (залучивши на конкурсних засадах суб’єкта оціночної діяльності) та передати в управління особі, також визначеній за результатами конкурсу.

Кучеренко наголосив, що в законі про АРМА існує виключення із цього правила та у виняткових випадках активи можуть бути передані конкретній особі без проведення конкурсу на підставі рішення уряду. За його словами, користуючись вказаною нормою, АРМА та на той час вже державна Укрнафта в особі свого директора Сергія Корецького ініціювали ухвалення Кабміном рішення про передачу акцій Укрнафтобуріння в управління Укрнафти за спеціальною процедурою (без конкурсу).

За даними нардепа, після того, як внаслідок судового рішення Укрнафтобуріння втратило ліцензію, експлуатація Сахалінського родовища була зупинена. Він зазначив, що це відбулося 01.12.2023.

Кучеренко повідомив, що днями отримав відповідь від голови АРМА Олени Думи. Він процитував її відповідь: "Станом на 10.07.2024 виникла кризова ситуація із перериванням промислової розробки Сахалінського родовища, відтак призупинення функціонування активів, переданих АРМА в управління. Вказане призвело до виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері та відсутності надходжень до державного бюджету України від управління вказаними активами".

"То що ж виходить, те, чого намагались уникнути шляхом передачі Укрнафтобуріння саме Укрнафта (зупинка видобутку газу та нафти на Сахалінському родовищі), таки настало? Як на мене, саме це вже повинно було стати підставою для ініціювання з боку АРМА питання зміни управителя. Проте АРМА не лише не вдалася до цього, а й, судячи зі змісту листа та доданих до нього копій довідок за результатами здійснення контролю ефективності управління активами, "підіграє" Укрнафті", — зазначив нардеп.

За його словами, у довідці від 05.12.2023 взагалі відсутнє будь-яке згадування наведених обставин, а в довідці від 28.12.2023 зазначено лише про скасування судового рішення, на підставі якого було отримано спеціальний дозвіл, та про поворот його виконання, але немає жодного слова про спричинену цим зупинку видобутку. Крім того, в усіх довідках за грудень 2023 – травень 2024 року зазначено, що інформація про усунення обставин негативного характеру відсутня.

"В листі Олени Думи є ще декілька цікавих нюансів. Виявляється, в лютому цього року Укрнафта звернулася до АРМА із листом, в якому зазначила, що в управління не було передано 7 арештованих акцій Укрнафтобуріння (це 0,0118% статутного капіталу). Саме ця обставина (цитата) "унеможливлює ефективне управління активами та швидке прийняття рішень з питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів зазначеного товариств, зокрема щодо питання розподілу дивідендів (частини чистого прибутку) та сплати їх до державного бюджету України". Ось всім і стало зрозуміло, що не дозволило Укрнафті запобігти зупинці видобутку – відсутність 7 акцій", — підкреслив він.

Проте, за словами Кучеренко, в цьому формулюванні проглядає і справжня мета цієї "спецоперації" з передачі в управління – бажання отримати доступ до прибутку, заробленого попереднім складом менеджерів та, спрямувавши його до держбюджету, отримати свої 10% "плати за управління". За даним нардепа, йдеться про майже 20 мільярдів гривень.

"Вважаю, що зазначеного достатньо для розуміння, чому потрібно терміново забирати Укрнафтобуріння з управління Укрнафти і або повертати його власникам, або оголошувати конкурс із залученням справжніх професіоналів, паралельно здійснюючи аудит наслідків нинішнього "ефективного управління". Безумовно постають дуже серйозні питання і до керівництва АРМА, яке на жаль трішки "втратило зв’язок з реальністю" і відверто не помічає того, що існування Укрнафтобуріння, одного з найуспішніших видобувних підприємств за останні роки, фактично опинилося під загрозою", — підсумував нардеп.