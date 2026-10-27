Будинок, якому не страшні відключення світла: як виглядає енергостійкий ЖК у Києві (фото)

У будинках замінили вікна та двері, провели капітальний ремонт мереж з утепленням і не тільки

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У Києві на лівому березі є один із найбільших енергостійких житлових комплексів столиці. Він складається із трьох будівель загальною площею понад 30 тисяч квадратних метрів. Завдяки сонячній електростанції та акумуляторам тут можуть підтримувати роботу ліфтів, опалювального обладнання та освітлення місць загального користування щонайменше 15 годин поспіль.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Чим обладнали житловий комплекс

У рамках міських програм у будинку встановили три індивідуальні теплові пункти (ІТП). Вони дозволяють рівномірніше розподіляти тепло між квартирами та, за даними міської влади, економити не менше 20% теплової енергії.

Для забезпечення автономної роботи комплексу також встановили генератор потужністю 9 кВт та сонячну електростанцію. До її складу входять три інвертори, акумулятор ємністю 135 кВт·год та 108 сонячних панелей.

Один із найбільших енергостійких житлових комплексів столиці

Ця система дозволяє підтримувати роботу ліфтів, індивідуальних теплових пунктів, систем керування та освітлення місць загального користування протягом щонайменше 15 годин поспіль.

Крім цього, у будинках замінили вікна та двері, провели капітальний ремонт мереж з утепленням, оновили всі шість ліфтів та модернізували освітлення, встановивши датчики руху.

Чим обладнали житловий комплекс

Хто оплатив роботи

За словами мера, комплекс став прикладом того, як модернізація інженерних систем та участь мешканців у програмах енергоефективності допомагають підвищити автономність будинків, скоротити витрати на опалення та покращити умови проживання.

Близько 70% вартості виконаних робіт сплатили місто чи гранти у рамках державних програм.

Віталій Кличко показав, як виглядає енергостійкий житловий комплекс зсередини

Наразі триває прийом заявок на участь у конкурсі за програмою співфінансування "70/30%". Як повідомив мер, голова ОСББ цього житлового комплексу планує подати заявку на утеплення фасаду, а також отримати кредит через револьверний фонд.

Віталій Кличко оглянув один із найбільших енергостійких житлових комплексів не лише столиці, а й країни понад 30 тис. м кв.

Що передбачає план енергостійкості Києва

Підвищення енергостійкості житлових будинків є частиною плану енергостійкості Києва. Він також передбачає проекти щодо створення резервних джерел електроживлення та теплопостачання, а також розвитку когенераційних систем.

Енергостійкість житлових будинків

Досвід цього житлового комплексу показує, які рішення можуть допомогти багатоквартирним будинкам зберігати роботу ключових систем під час відключень електрики. При цьому фактична тривалість автономної роботи залежить від навантаження та умов експлуатації обладнання.

Віталій Кличко

Як повідомляв "Телеграф", голова ОСББ Юлія Бородіна пояснювала: у грудні сонячні панелі працюють не надто ефективно, а в січні та лютому вироблення помітно зростає взимку панелі виробляють більше енергії. За її словами, в холодну пору року панелі можуть підтримувати одну-дві системи будинку, хоча виробляють менше енергії, ніж улітку. Цей сезонний нюанс є важливим і для київського житлового комплексу: його сонячна електростанція з акумулятором підтримує роботу ключового обладнання, але час автономної роботи залежить від навантаження та умов експлуатації.