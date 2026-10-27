"Встав і вийшов": зібрали найсмішніші меми про радіодиктант з Дашею Аставʼєвою (фото)

Астаф’єва відповіла хейтерам

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27 жовтня відбувся традиційний радіодиктант національної єдності, приурочений до Дня української писемності та мови. Текст письменника й військовослужбовця Артура Дроня читали вчитель Артур Пройдаков і волонтерка Даша Астаф’єва.

Поки одні користувачі соцмереж захоплюються участю Астаф’євої, інші вже створювали меми. "Телеграф" зібрав найцікавіші жарти, які з’явилися в мережі після диктанту.

Перед радіодиктантом Дашу Астаф’єву критикували в мережі, зокрема згадуючи її фотосесію для Playboy близько 20 років тому.

Окрему увагу привернули жарти про священників, які також долучилися до написання диктанту. У мережі почали обговорювати контраст між їхньою присутністю та минулим артистки.

"Оце я розумію диктант єдності"

Меми про радіодиктант. Фото: gonimems/Telegram

"Вважаю, що це — найкращий момент на радіодиктанті".

Меми про радіодиктант. Фото: memargam/Telegram

"Після цього кадру питання моралі можна вважати закритим"

Меми про радіодиктант. Фото: Лєна Чиченіна/Facebook

Не обійшлося й без порівнянь із минулорічним радіодиктантом.

Меми про радіодиктант. Фото:mat_sukita/threads

Меми про радіодиктант. Фото: vizzzaaa/threads

Користувачі також згадували труднощі з написанням окремих слів.

Меми про радіодиктант. Фото: julia.salivon/threads

Однак однією з найпомітніших фраз дня стало звернення Даші Астаф’євої до хейтерів: "Встав і вийшов".

Меми про радіодиктант. Фото: _piksik_/threads

Раніше "Телеграф" розповідав, у що Астаф'єва нарядилася для радіодиктанту .