"Встав і вийшов": зібрали найсмішніші меми про радіодиктант з Дашею Аставʼєвою (фото)
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Астаф’єва відповіла хейтерам
27 жовтня відбувся традиційний радіодиктант національної єдності, приурочений до Дня української писемності та мови. Текст письменника й військовослужбовця Артура Дроня читали вчитель Артур Пройдаков і волонтерка Даша Астаф’єва.
Поки одні користувачі соцмереж захоплюються участю Астаф’євої, інші вже створювали меми. "Телеграф" зібрав найцікавіші жарти, які з’явилися в мережі після диктанту.
Перед радіодиктантом Дашу Астаф’єву критикували в мережі, зокрема згадуючи її фотосесію для Playboy близько 20 років тому.
Окрему увагу привернули жарти про священників, які також долучилися до написання диктанту. У мережі почали обговорювати контраст між їхньою присутністю та минулим артистки.
"Оце я розумію диктант єдності"
"Вважаю, що це — найкращий момент на радіодиктанті".
"Після цього кадру питання моралі можна вважати закритим"
Не обійшлося й без порівнянь із минулорічним радіодиктантом.
Користувачі також згадували труднощі з написанням окремих слів.
Однак однією з найпомітніших фраз дня стало звернення Даші Астаф’євої до хейтерів: "Встав і вийшов".
Раніше "Телеграф" розповідав, у що Астаф'єва нарядилася для радіодиктанту .