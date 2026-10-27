Роздають безкоштовно чи...? Співробітник "АТБ" розповів, що роблять з випічкою після закриття

У мережі діють правила щодо термінів придатності готових виробів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У магазинах мережі "АТБ" можна купити широкий асортимент випічки, а в деяких — навіть кулінарію. Та при збіганні терміну придатності — у таких виробів є тільки один шлях.

Працівник мережі на умовах анонімності пояснив "Телеграфу", що в кожного готового виробу або випічки є точна дата та час виготовлення на маркуванні. Якщо такий тип продукції не був розпроданий до кінця зміни або ж встановленого терміну придатності, її не зберігають. Відповідно до внутрішнього регламенту залишки утилізують.

Асортимент випічки в "АТБ"/Скриншот позицій з сайту

Серед варіантів випічки в "АТБ" — мафіни, донатси, слойки, пиріжки, сосиски в тісті, піци, хот-доги, чебуреки тощо. Варто розуміти, що асортимент може суттєво відрізнятися залежно від конкретного магазину та його розміру.

Під час тривалих відключень світла (блекаутів) варто уважно перевіряти умови зберігання та температуру готових страв, а не тільки звертати увагу на термін придатності. Також варто ретельно оглянути товар на відповідність якості. Порушення умов зберігання зазвичай негативно впливає на готову продукцію.

Раніше "Телеграф розповідав, що в деяких супермаркетах мережі "АТБ" пропонують піцу, бургери та кальцоне. Їх можна підігріти перед вживанням.