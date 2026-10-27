Тариф на світло з 1 листопада: хто з українців платитиме менше

Які тарифи діятимуть для українців і від чого залежатиме сума

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Кабмін продовжив дію фіксованих цін на електроенергію для населення на опалювальний сезон. Чинні тарифи залишаться незмінними з 1 листопада 2026 року. Водночас для окремих категорій споживачів передбачені особливі умови оплати, які залежать від обсягів використаної електроенергії.

Про умови оплати повідомляє "Судово-юридична газета". Окремі правила передбачені для житла з електроопаленням і споживачів із багатозонними лічильниками.

Який тариф діятиме з листопада

Більшість побутових споживачів і надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год із ПДВ. Із початку листопада тариф не зміниться.

8 жовтня 2026 року уряд вирішив продовжити механізм покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії. Він діятиме до 30 квітня 2027 року. Попереднє продовження, затверджене постановою від 29 квітня 2026 року № 530, діяло лише до 31 жовтня 2026 року.

Фіксовані ціни для населення визначає додаток 3 до Положення, затвердженого постановою Кабміну від 5 червня 2019 року № 483. Завдяки цьому механізму побутові споживачі платять за електроенергію за цінами, встановленими державою.

Хто платитиме 2,64 грн за кВт·год

З 1 жовтня до 30 квітня включно індивідуальні й колективні побутові споживачі можуть користуватися зниженим тарифом – 2,64 грн за кВт·год із ПДВ. Він діє для будинків і квартир з електроопалювальними установками, облаштованими в установленому порядку.

Спеціальні умови поширюються також на мешканців багатоквартирних будинків, не газифікованих природним газом, де немає або не працюють системи централізованого чи автономного теплопостачання на інших енергоносіях, крім електроенергії. Житло має відповідати вимогам нормативного акта, а електроопалювальні установки – бути належним чином оформлені. Саме використання переносного електрообігрівача чи конвектора не дає автоматичного права на тариф 2,64 грн за кВт·год.

Якщо за календарний місяць споживач використав не більше ніж 2000 кВт·год, знижений тариф застосують до всього обсягу. Якщо ж споживання перевищить цей поріг, увесь місячний обсяг рахуватимуть за стандартним тарифом. Пільгова ціна на перші 2000 кВт·год у такому разі не збережеться.

Наприклад, домогосподарство, яке має право на спеціальні умови, за 1900 кВт·год заплатить 5016 грн. За споживання 2100 кВт·год рахунок становитиме вже 9072 грн. Сума майже подвоїться: після перевищення ліміту тариф 4,32 грн застосовують до всього місячного обсягу, а не лише до кіловат-годин понад 2000.

Як рахуватимуть нічне споживання

Власники двозонних лічильників платять за електроенергію, спожиту з 23:00 до 07:00, із коефіцієнтом 0,5. За стандартного фіксованого тарифу нічна електроенергія коштуватиме 2,16 грн за кВт·год. Денне споживання – з 07:00 до 23:00 – оплачуватиметься за повним тарифом.

Якщо з місячних 200 кВт·год 80 припадають на ніч, а 120 – на день, до сплати буде 691,20 грн. Для такого розрахунку потрібні відповідний лічильник і належним чином оформлений багатозонний облік.

За тризонного обліку з 23:00 до 07:00 застосовують коефіцієнт 0,4, у напівпікові години – 1, а з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 1,5. За базової ціни це відповідно 1,728 грн, 4,32 грн і 6,48 грн за кВт·год. Тризонний облік не обов’язково вигідніший за двозонний: доцільність залежить від індивідуального графіка споживання родини.

Тарифи на електроенергію. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Скільки становитиме місячний рахунок

За стандартного тарифу й однозонного обліку:

100 кВт·год коштуватимуть 432 грн;

150 кВт·год – 648 грн;

200 кВт·год – 864 грн;

250 кВт·год – 1080 грн;

300 кВт·год – 1296 грн;

400 кВт·год – 1728 грн;

500 кВт·год – 2160 грн.

У цих сумах не враховано житлові субсидії та інші пільги.

У холодні місяці люди частіше користуються обігрівачами, бойлерами, освітленням та іншою технікою, тож витрати зростають. Наприклад, обігрівач потужністю 2 кВт за п’ять годин безперервної роботи на номінальній потужності споживає 10 кВт·год. Це коштує 43,20 грн на день. Фактичне споживання буде нижчим, якщо терморегулятор періодично вимикає прилад або той працює на меншій потужності.

Зменшити витрати в опалювальний сезон допоможуть утеплення вікон і дверей, контроль роботи бойлерів і заміна звичайних ламп на світлодіодні. Потужні прилади вночі потрібно використовувати з дотриманням правил пожежної безпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні пропонують знизити тариф на світло вдвічі для окремої категорії громадян.