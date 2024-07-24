НБУ оприлюднив ТОП-10 найбільш успішних фінансових компаній з обміну валют

Національний банк України оприлюднив дані про фінансові результати найбільших компаній, які мають ліцензії регулятора на здійснення обміну валют.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Українські національні новини" з посиланням на дані Нацбанку.

"Компанії валютообмінного сегменту фінансового ринку демонструють значне зростання за показниками фінансових результатів, що свідчить про їхню успішну діяльність та ефективне управління фінансами", — пише УНН і наводить перелік лідерів.

ТАБЛИЦЯ. Десятка найбільших фінансових компаній з обміну валют за фінансовим результатом (дані наведено в млн грн)

За даними Нацбанку, зазначені фінансові компанії займають провідні позиції на українському ринку обміну валют. Так, "Альфа-Інвест Груп" очолила рейтинг з фінансовим результатом 189,4 млн грн у 2023 році, демонструючи динаміку зростання 2964,7% порівняно з 2022 роком.

На другому місці — фінансова компанія "Ліберті Фінанс", що входить до "КИТ Груп", з фінансовим результатом 153,9 млн грн у 2023 році. Динаміка зростання відповідного показника компанії становить 8402,8%, що свідчить про її темпи розвитку.

Замикає трійку лідерів "Українська фінансова група" з фінансовим результатом 113,3 млн грн у 2023 році та динамікою зростання 8483,3%.

"За оцінкою НБУ швидкому зростанню показників легальних фінансових компаній з обміну валют сприяє очищення й оздоровлення цього сегмента фінансового ринку, в тому числі виведення з нього сірих і тіньових операторів. У результаті ліцензовані Нацбанком компанії з обміну валют розширюють свою частку ринку. Його найбільші учасники, які демонструють найкращі фінансові результати, також є лідерами за розміром активів і найбільшими платниками податків у своєму сегменті фінансового ринку", — пише інформаційне агентство.

Наприклад, "Альфа-Інвест Груп" та "Ліберті Фінанс" входять до трійки лідерів за розміром активів, демонструючи стабільне зростання та значний внесок до державного бюджету. За даними НБУ, "Альфа-Інвест Груп" сплатила 42,3 млн грн податків, а "Ліберті Фінанс" — 33,8 млн грн.