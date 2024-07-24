НБУ обнародовал ТОП-10 самых успешных финансовых компаний по обмену валют

Национальный банк Украины опубликовал данные о финансовых результатах крупнейших компаний, обладающих лицензией регулятора на осуществление обмена валют.

Об этом сообщает информационное агентство "Украинские национальные новости" (УНН) со ссылкой на данные Нацбанка.

"Компании валютообменного сегмента финансового рынка демонстрируют значительный рост по показателям финансовых результатов, что свидетельствует об их успешной деятельности и эффективном управлении финансами", — пишет УНН и приводит перечень лидеров.

ТАБЛИЦА. Десятка крупнейших финансовых компаний по обмену валют по финансовому результату (данные приведены в млн грн)

По данным Нацбанка, указанные финансовые компании занимают ведущие позиции на украинском рынке обмена валют. Так, "Альфа-Инвест Групп" возглавила рейтинг с финансовым результатом 189,4 млн грн в 2023 году, продемонстрировав динамику роста 2964,7% по сравнению с 2022 годом.

На втором месте — финансовая компания "Либерти Финанс", входящая в "КИТ Групп", с финансовым результатом 153,9 млн грн в 2023 году. Динамика роста соответствующего показателя компании составила 8402,8%, что свидетельствует о ее темпах развития.

Замыкает тройку лидеров "Украинская финансовая группа" с финансовым результатом 113,3 млн грн в 2023 году и динамикой роста 8483,3%.

"По оценке НБУ, быстрому росту показателей легальных финансовых компаний по обмену валют способствует очищение и оздоровление этого сегмента финансового рынка, в том числе выведение с него серых и теневых операторов. В результате лицензированные Нацбанком компании по обмену валют расширяют свою долю рынка. Его крупнейшие участники, демонстрирующие лучшие финансовые результаты, также являются лидерами по размеру активов и крупнейшими плательщиками налогов в своем сегменте финансового рынка", — пишет информационное агентство.

Например, "Альфа-Инвест Групп" и "Либерти Финанс", входящая в "КИТ Групп", находятся в тройке лидеров по размеру активов, демонстрируя стабильный рост и значительный вклад в государственный бюджет. По данным НБУ, "Альфа-Инвест Групп" уплатила 42,3 млн грн налогов, а "Либерти Финанс" — 33,8 млн грн.