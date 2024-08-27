В Україні подорожчає бензин: чого чекати українцям з 1 вересня

Цінники на АЗС вже поповзли вгору

У липні Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про підвищення акцизів на пальне. Через це у вересні очікується зростання цін на бензин, дизель та автогаз.

Варто зазначити, що тенденція до здорожчання палива вже почала проявлятися на українському ринку. Так, за тиждень, з 19 по 26 серпня, а середня вартість скрапленого газу зросла на 41 копійку — до 28,64 гривні за літр, пише enkorr із посиланням на моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Преміум-мережі ОККО й WOG підняли ціну автогазу на 50 коп./л, до 29,99 грн/л. Слідом за ними – у середньому на 20-74 коп./л – зросла вартість й у більшості мереж середнього і нижнього цінових діапазонів.

Найбільше — на 1,50 грн/л — здорожчав газ у мережі Amic у Київській області, найменше — на 10 коп./л — на станціях VST в Одеській області. Станом на 26 серпня різниця між цінами на ресурс у маркетмейкерів і дискаунтерів зросла на 15 коп./л і становить 2,86 грн/л.

На думку експертів паливного ринку, зростання цін на автомобільний газ буде приблизно у 2,5 раза вищим, аніж на бензин або дизельне пальне. Як зазначив експерт Сергій Куюн, внаслідок підвищення акцизу бензин подорожчає на 1,5 грн, дизель – на 2 гривні, а автогаз – на 5 грн за літр.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, подорожчання пройде у два етапи. Спочатку приблизно 3—5 вересня бензин та дизель подорожчають приблизно на 1 гривню, автогаз – на 3 гривні. Приблизно 15—20 вересня відбудеться другий етап зростання цін — ще на 50 копійок для бензину, 1 гривню — для дизеля та 2 гривні — для автогазу.

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