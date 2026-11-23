Зміни запроваджуватимуть поступово після ухвалення підзаконних актів і запуску цифрових сервісів

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В Україні набув чинності новий закон про внутрішньо переміщених осіб, замінивши той, що діяв з 2014 року. Документ передбачає нововведення у пенсійному забезпеченні, електронні витяги замість довідок, оцінювання потреб переселенців, єдиний реєстр житла та ширші права щодо участі ВПО у житті громад.

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" набрав чинності 22 жовтня, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України. Вказано, що Мінрегіон окремо інформуватиме про впровадження змін і пояснюватиме, як користуватися новими інструментами підтримки.

Пенсії виплачуватимуть на загальних підставах

Новий закон гарантує переселенцям рівні права на отримання пенсійних виплат. Тепер для внутрішньо переміщених осіб не можуть встановлюватися додаткові або спеціальні умови щодо призначення, виплати, перерахунку чи переведення на інший вид пенсії.

Це означає, що пенсіонери зі статусом ВПО повинні отримувати всі пенсійні послуги на тих самих умовах, що й інші громадяни України.

Тобто сам факт внутрішнього переміщення не може бути підставою для запровадження окремих процедур або додаткових вимог під час оформлення чи отримання пенсії.

Чи потрібно міняти довідку ВПО

Раніше видані довідки залишаються чинними. Міняти їх або повторно ставати на облік не потрібно. Порядок оформлення довідки теж поки не змінюється: ті, хто звертається вперше, можуть отримати її через застосунок "Дія", у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) або в органі соціального захисту населення.

Закон передбачає перехід на облік у Єдиній інформаційній базі даних. Після запуску нового сервісу переселенці зможуть отримати витяг із бази онлайн замість оформлення довідки. Цей сервіс ще розробляють.

Як визначатимуть потреби переселенців і підбиратимуть житло

Допомогу плануватимуть з урахуванням потреб конкретної людини чи родини. Їх оцінюватимуть на різних етапах, щоб з’ясувати, яка саме підтримка потрібна. Такий підхід охоплюватиме й допомогу з адаптацією на новому місці та залученням до життя громади.

Для пошуку житла створять єдину інформаційно-аналітичну систему об’єктів нерухомості. Органи місцевого самоврядування вноситимуть до неї дані й оновлюватимуть їх. За допомогою системи підбиратимуть житло з урахуванням потреб родини.

Дані про житло в єдиній системі вноситимуть та оновлюватимуть органи місцевого самоврядування Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як ВПО зможуть впливати на рішення громади

Переселенці зможуть активніше долучатися до громадських слухань, програм підтримки та вирішення місцевих питань у громадах, які їх прийняли. Пропозиції рад ВПО стануть обов’язковими до розгляду. Розглядатимуть їх органи влади, при яких утворено ці ради.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку допомогу можна отримати в грудні замість "зимової тисячі".