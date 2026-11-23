У країні діють два уряди, а порт Бенгазі контролює східна влада

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Заступник глави Президентської ради Лівії Муса аль-Куні 23 листопада прирівняв удар по російських кораблях у Бенгазі до оголошення війни Лівії. Він поклав відповідальність за атаку на Україну.

Лівійське агентство LANA оприлюднило заяву аль-Куні. Він закликав Раду Безпеки ООН скликати екстрене засідання.

"Дії України щодо знищення російських кораблів із наших портів рівнозначні оголошенню війни Лівії", – заявив Муса аль-Куні.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські сили потопили російський корвет Merkury та пошкодили військове вантажне судно MV Angara, повідомляє Радіо Свобода.

Хто контролює захід і схід Лівії

Лівія фактично розділена на дві частини. Після повалення та вбивства Муаммара Каддафі у 2011 році країна не змогла створити стабільну єдину державну владу.

Зараз існують два основні політичні центри, які спираються на різні збройні сили.

Західна Лівія — уряд у Триполі

Прем'єр-міністром є Абдельхамід Дбейба, столиця Триполі. Саме цей уряд визнається ООН та багатьма державами як основний міжнародно визнаний уряд Лівії. Його підтримує Туреччина.

Абдельхамід Дбейб

Східна Лівія — табір Хафтара

Головна військова фігура - Халіфа Хафтар. Він не є президентом, а просто військовий лідер. На сході діє паралельний уряд, пов'язаний із Хафтаром, під керівництвом Осами Хаммада.

Хафтар контролює значну частину сходу та півдня Лівії, спираючись на Лівійську національну армію (LNA). Його підтримують Росія та Єгипет.

Халіфа Хафтар

Раніше "Телеграф" розповідав, що змінює знищення російського корвета біля Лівії.