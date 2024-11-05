Трамп знайшов спосіб "списати" держборг США: навіть цікаво, чи спрацювало б

Трамп хоче погасити держборг США криптовалютою. Нажаль, це тільки його не дуже вдалий жарт

Експрезидент та чинний кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп заявив, що він нібито знає, як сплатити державний борг США, який становить 35 трильйонів доларів. Він сказав, що Сполучені Штати могли б випустити криптовалюту на таку суму.

Про це пишуть американські ЗМІ. Зазначається, що Трамп у такий спосіб пожартував з виборцями під час приватної зустрічі з ними 4 листопада, проте багато хто прийняв його слова за чисту монету.

"Можливо, ми виплатимо 35 трильйонів доларів США у криптовалюті. Я напишу на маленькому аркуші паперу: "35 трильйонів доларів у криптовалюті — ми не маємо боргу". Мені це подобається", – сказав Трамп у відповідь на запитання, що він планує робити з велетенським держборгом США.

Зазначимо, що усі поточні активи у криптовалютах, які тільки існують у світі, визнані та перебувають в обігу на криптовалютних біржах, складають сумарно трохи більше трильйона доларів США. Тобто Трамп запропонував випустити 35 світових обсягів криптовалюти за короткий час.

Зазначимо, у вівторок, 5 листопада, у США пройдуть вибори президента, під час яких американці визначать, хто керуватиме країною наступні чотири роки. Запекла боротьба розгорнеться між кандидатом від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії, чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. "Телеграф" "підсвітив" п’ять головних фактів про головну політичну подію року.

Понад 75 мільйонів виборців у Сполучених Штатах використали своє право достроково проголосувати на президентських виборах. Це понад 48% від загальної кількості зареєстрованих виборців 2020 року. Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс теж проголосувала дистанційно, як і чинний президент США Джозеф Байден.