Такого ще не було: Bitcoin знову рекордно злетів у ціні

Криптовалюта протрималася на такій позначці деякий час

Bitcoin уперше в історії досяг 80 тисяч доларів. Криптовалюта почала помітно дорожчати після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

Така інформація з’явилася на сайті найбільшої криптовалютної біржі за обсягом торгівлі Binance. Там зазначили, що станом на 10 листопада поточного року ціна біткоїна перевищила позначку 80 тисяч доларів.

Станом на момент написання матеріалу, встановлена вартість вказана у розмірі 79,3 тисячі доларів.

Варто зазначити, що вартість біткоїна перевалила за позначку 75 тисяч доларів 6 листопада. Оновлення рекорду тоді пов’язували із реагуванням ринку на президентські вибори у США. Потім 8 листопада вже Bitcoin сягнув 77 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні планують легалізувати криптовалюту. Це може статися вже у першій половині 2025 року. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, Національний банк України вже до кінця 2024 року доопрацює відповідний законопроєкт.