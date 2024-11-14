Криптовалюта подвинет банки? Экономист сделал тревожное заявление из-за "взлета" Bitcoin

Взлет Bitcoin обусловила победа Трампа

Недавний резкий рост криптовалюты Bitcoin, которая сейчас торгуется по 91 тысячи долларов, может привести к ее процветанию в Украине. А это чревато в будущем упадком банков.

Именно такое мнение высказал экономист Александр Савченко в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, резкий прорыв крипты сейчас обусловлен спекуляциями.

"Дональд Трамп открыто поддержал криптовалюту, Илон Маск тоже ее поддерживает. Будущий президент пообещал сделать США мировым лидером в криптовалюте", — сказал Савченко.

По его словам, Bitcoin (BTC) и любая крипта нестабильны, однако люди продолжают вливаться в этот рынок. Таким образом они еще больше повышают уровень криптовалюты на рынке. Но это угрожает банкам.

"Банки могут "умереть" скоро. Если платежи будут идти вне банков, откуда тогда они будут брать ресурсы для кредитов? Что будет с депозитами?" – говорит экономист.

Заметим, что биржи, на которых торгуется криптовалюта, позволяют хранить средства как в банке, однако они не облагаются налогом. То есть с любого депозита украинец платит налог, а вот при хранении средств на бирже — нет.

К тому же, в опасениях "смерти" банков большую роль играет то, что некоторые компании, магазины уже позволяют рассчитываться за свои услуги или товары Bitcoin. В Украине таких немного, в частности магазин "Yabluka", Varus, OKWINE, Аптека Низких Цен, АЗС "WOG", а вот за рубежом их больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Bitcoin недавно снова рекордно взлетел в цене.