Інтерпайп Віктора Пінчука збільшив сплату податків та зборів на 27%

Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу

Упродовж січня — вересня 2024 року українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП Віктора Пінчука перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 3 млрд 992 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових відрахувань збільшився на 27%.

Відрахування до державного бюджету становили близько 3 млрд 11 млн грн. (+25%), до місцевих бюджетів – 506 млн грн. (+36%). Ще 475 млн грн. (+31%) компанія перерахувала як ЄСВ.

Директор з економіки та фінансів ІНТЕРПАЙП Сергій Кузьменко зазначив:

– Завдяки експорту продукції з доданою вартістю на ринки Євросоюзу, США та країн Близького Сходу ІНТЕРПАЙП стабільно збільшує обсяги сплачених податків до бюджетів усіх рівнів. За підсумками 2024 року компанія, ймовірно, оновить тогорічний рекордний показник. Це дозволяє ІНТЕРПАЙП бути у стабільному фінансовому стані, утримувати багатотисячний колектив та забезпечувати реалізацію інвестпроєктів.

Нагадаємо, що ІНТЕРПАЙП – це українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2023 році ІНТЕРПАЙП реалізував 387 тис. т трубної продукції та 95 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників ІНТЕРПАЙП становить близько 9,5 тис. Чисельність працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 950 осіб.

У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.