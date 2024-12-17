Какими будут пенсии в 2025 году? СМИ выяснили, кого лишат выплат

Журналисты узнали, как будут выглядеть выплаты пенсий с 2025 года

Кабинет министров Украины собирается осуществить в 2025 году пенсионную реформу, в результате которой часть пенсионеров лишатся доплат к своим пенсиям, а некоторые вовсе потеряют выплаты.

О том, кого это коснется, рассказывает "Апостроф". В первую очередь, планируется сократить размеры так называемых спецпенсий, которые получают бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов и судебной системы.

Такие пенсии не должны будут превышать максимальный размер в 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас такой прожиточный минимум составляет 2361 гривну — таким он останется и в 2025 году. Соответственно, десять прожиточных минимумов – это 23 610 гривен. При этом на сегодня многие спецпенсии существенно выше, а, например, у судей и прокуроров они могут достигать 100 тысяч и более гривен в месяц.

Также часть пенсионеров будет лишена "чернобыльских" доплат. Дело в том, что, по утверждению властей, многие пенсионеры специально прописываются в Чернобыльской зоне (при этом даже не живя там), добиваясь, в связи с этим, ежемесячных доплат к своим пенсиям в размере 2361 гривны (прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц).

Теперь же "чернобыльская" доплата теперь будет доступна только тем, кто проживал в зоне радиоактивного загрязнения во время и сразу после аварии на ЧАЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Еще одна категория украинских пенсионеров, у которой будут изменены выплаты — это пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это связано с необходимостью установления факта, что конкретный пенсионер жив и именно он получает назначенную ему пенсию. Пенсионеры из числа ВПЛ могут пройти физическую идентификацию несколькими способами.

Это можно сделать во время личного посещения отделения Пенсионного фонда или "Ощадбанка", а также через веб-портал Пенсионного фонда, с помощью видеоконференции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у некоторых пенсионеров выплата может вырасти до 1500 гривен.