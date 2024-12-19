Українці отримуватимуть більше: наскільки в Україні у 2025 можуть зрости пенсії

Згідно зі статистикою Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні було близько 10,3 млн пенсіонерів

В Україні у 2025 році пенсії можуть підвищити на 10−12%. Така індексація залежить від інфляції в країні та середнього розміру зарплати, з якої громадяни сплачують єдиний соціальний внесок.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко каже, що в проєкті бюджету на 2025 рік закладені кошти на індексацію пенсій, але показники можливих підвищень стануть відомими лише на початку наступного року. Залежить індексація пенсій від інфляції в країні та росту заробітних плат, з яких сплачують ЄСВ.

"Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, і у другому кварталі відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10−12%. Минулого року цей показник становив близько 6%", — розповіла Лідія Ткаченко.

Згідно зі статистикою Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні було близько 10,3 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становив 5852 грн.

Ткаченко думає, що розподіл пенсіонерів за розміром пенсії є дуже нерівномірним. Близько половини людей отримують пенсії в розмірі 3000 − 4000 грн, і є понад мільйон осіб, які отримують пенсії понад 10 000 грн.

Раніше була інформація, що розмір індексації пенсій у 2025 році може становити 16,95%.

Чергову індексацію пенсій в Україні проведуть у березні 2025 року. При цьому підвищення торкнеться лише "голої пенсії", без урахування надбавок.

Індексація не торкнеться тих, хто оформив пенсію протягом останніх кілька років, оскільки їх виплати вважаються актуальними.

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