Какой будет максимальная пенсия в Украине в 2025 году

От чего зависит размер пенсии?

В 2025 году максимальная пенсия в Украине останется на уровне 23610 гривен, поскольку пересмотр социальных стандартов не предусматривается. Такую сумму могут получать пенсионеры с учетом всех предусмотренных законодательством надбавок и повышений.

Предельный размер пенсионных выплат рассчитывается на основе десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан. Это сказано в проекте Бюджетной декларации Украины на 2025-2027 годы.

От чего зависит размер пенсии

Базовая пенсия каждого украинца исчисляется индивидуально с учетом страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Государство устанавливает пределы таких выплат, за исключением отдельных доплат для категорий лиц с особыми заслугами перед Родиной.

Минимальная пенсия в 2025 году будет составлять 2 361 гривну. В максимальный размер пенсии входят надбавки, повышение, дополнительная пенсия, целевая денежная помощь, пенсия за особые заслуги перед Украиной, индексация и другие доплаты, предусмотренные законодательством.

Требования к страховому стажу

Пенсионный фонд Украины устанавливает четкие требования по выходу на пенсию в 2025 году. Для получения пенсионных выплат в 60-летнем возрасте необходимо будет иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Украинцы смогут оформить пенсию в 63 года при наличии от 22 до 32 лет стажа. Для ухода на пенсию в 65 лет достаточно будет иметь от 15 до 22 лет страхового стажа.

Требования к страховому стажу ежегодно растут на год. До 2028 года необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет составит 35 лет. Такие изменения предусмотрены действующим законодательством Украины.

Размер ежемесячных выплат зависит от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, получаемой будущим пенсионером в течение трудовой деятельности. Важным фактором является своевременная уплата страховых взносов работодателем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине введут накопительные пенсии. Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте, обнародованном Министерством социальной политики.