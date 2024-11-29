"Чорний лебідь" для економіки Росії. Заступниця міністра пояснила, чому він не прилетів

Своєчасні заходи Заходу могли дати потрібний результат

Захід має значно більший економічний потенціал, аніж Росія, однак зволікання із впровадженням санкцій проти агресора призвело до того, що РФ змогла підготуватися до них і почати активніше торгувати з іншими потужними економіками світу.

Про це в другій частині інтерв'ю "Телеграфу" розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун. Вона пояснила, що могло б стати "чорним лебедем" для економіки Росії.

Більше читайте в публікації: "Якби Росію одразу відрізали від SWIFT, був би результат": Надія Бігун з Мінекономіки про крах росіян, військові закупівлі і предмет заздрості для ЄС".

— Росіяни мають величезну економіку, набагато більшу за нашу. Очевидно, якщо робити звичайне порівняння і об'єднати економіки всіх наших країн-партнерів (які обіцяють бути з нами так довго і наскільки це потрібно), то звісно, що західна економіка і російська будуть неспівставними. На Заході економічного потенціалу набагато більше, — каже чиновниця.

Але, за її словами, ми не отримуємо того рівня підтримки, який би дозволив нам бути в паритеті з росіянами.

— Відповідно економіка Росії велика, сировинні джерела для її економіки величезні, санкції проти них не спрацювали так, як би це хотілося. У них є торгові відносини з Індією, з Китаєм, вони їх успішно розвивають, — пояснює заступниця міністра економіки.

Вона припустила, що якби з початку повномасштабної агресії проти України більш жорстко працювали санкції, а банківську систему РФ відрізали від SWIFT, це дало б результат.

— Але я вже не впевнена, що це спрацювало б сьогодні. Тому що за період [активної фази війни] у росіян був час адаптуватися, і вони розробили власні рішення. Відтак, можливо, це вже навіть не спрацює. Занадто пізно такі рішення можуть бути прийняті, — припустила Надія Бігун.

Ми воюємо економіками, і наша слабша за російську. Вона сильно залежить від підтримки партнерів, а без цієї підтримки у нас буде дуже скрутна ситуація. Але хотілося б вірити, що партнери будуть розуміти ці наслідки і хотіли би, щоб ми в цій війні перемогли. Відповідно і будуть надавати цю всю необхідну підтримку, — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" писав, чи втомилися українці від війни і чи згодні на капітуляцію перед Росією.