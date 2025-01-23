Дистанція і підтримка санкцій. Чому Китай не йде на жертви заради Росії

Росіяни не пускають Китай глибоко у свою економіку

Навіть на тлі західних санкцій проти Росії, Пекін не поглиблює економічні відносини з Москвою, не посилює взаємну інтеграцію до такого стану, як у нього склалася з Євросоюзом чи країнами Південно-Східної Азії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин НаУКМА Дмитро Єфремов. Він пояснив, чому Китай не готовий на жертви заради свого економічного партнера.

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Політолог нагадав, що між Китаєм і Росією нема угоди про зону вільної торгівлі, яка б спрощувала рух товарів між країнами. Також між ними немає великого переміщення інвестицій.

— Китай дотримується санкцій, накладених Заходом на РФ, і не жертвує своєю економікою, щоб підтримати стратегічного партнера в цих стосунках. Китай зберігає для Росії суттєві обмеження у вигляді візового режиму. Китай скасував візи для кількох десятків країн світу, натомість для РФ візи скасовані лише для групових візитів. Відсутність співпраці в стратегічно важливих для Китаю проектах, таких як "Один пояс — один шлях", — перераховує обмеження китаєзнавець.

Однак між Китаєм та Росією є певна дипломатична координація, демонстративні військові навчання, торгівля (значна частина якої зараз зміщується в "сіру" зону), продовжує експерт.

— Якраз у цій "сірій" зоні можливі постачання товарів подвійного призначення з Китаю до Росії. Але загалом ситуація виглядає так, що ані Китай, ані Росія не відчувають один до одного глибокої довіри, — вважає Дмитро Єфремов.

Він звернув увагу, що росіяни не пускають Китай глибоко у свою економіку. Стратегічно Пекін цікавить доступ до Північного Льодовитого океану і транспортування своїх вантажів до Європи, чому Росія поки не дуже сприяє.

— Попри те, що вони торгують, ми не бачимо, щоб китайські компанії сильно включалися в інвестування і розробку нових корисних копалин, родовищ, видобуток лісу, сільське господарство на території Росії. Це означає, що Китай намагається зберегти дистанцію з Росією і не готовий на жертви заради свого партнера, — каже політолог.

На його думку, цей союз ситуативний і навряд чи розвиватиметься далі.

— Швидше за все, зараз вони досягли верхньої межі. Якщо адміністрація Трампа не накоїть якихось екстраординарних, провокативних дій проти Китаю, щоб підштовхнути його зблизитись з РФ, то Китай зберігатиме таку позицію як зараз, — підсумував розповів експерт Української асоціації китаєзнавців.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чого Китай боїться найбільше.