Дистанция и поддержка санкций. Почему Китай не идет на жертвы ради России

Россияне не пускают Китай глубоко в свою экономику

Даже на фоне западных санкций против России, Пекин не углубляет экономические отношения с Москвой, не усиливает взаимную интеграцию до такого состояния, как у него сложилось с Евросоюзом или странами Юго-Восточной Азии.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт Украинской ассоциации китаеведов, доцент кафедры международных отношений НаУКМА Дмитрий Ефремов. Он объяснил, почему Китай не готов на жертвы ради своего экономического партнера.

Больше читайте в публикации: "США и Китай будут меряться у кого больше… влияния: выстоит ли в этом шторме Украина".

Политолог напомнил, что между Китаем и Россией нет соглашения о зоне свободной торговли, которое упрощало бы движение товаров между странами. Также между ними нет огромного перемещения инвестиций.

— Китай соблюдает санкции, наложенные Западом на РФ, и не жертвует своей экономикой, чтобы поддержать стратегического партнера в этих отношениях. Китай сохраняет для России существенные ограничения в виде визового режима. Китай отменил визы для нескольких десятков стран мира, однако для РФ визы отменены только для групповых визитов. Отсутствие сотрудничества в стратегически важных для Китая проектах, таких как "Один пояс — один путь", — перечисляет ограничения китаевед.

Однако между Китаем и Россией имеется определенная дипломатическая координация, демонстративные военные учения, торговля (значительная часть которой сейчас смещается в "серую" зону), продолжает эксперт.

— Как раз в этой "серой" зоне возможны поставки товаров двойного назначения из Китая в Россию. Но в целом ситуация выглядит так, что ни Китай, ни Россия не испытывают друг к другу глубокого доверия, — считает Дмитрий Ефремов.

Он обратил внимание, что россияне не пускают Китай глубоко в свою экономику. Стратегически Пекин интересует доступ к Северному Ледовитому океану и транспортировка своих грузов в Европу, чему Россия пока не способствует.

— Несмотря на то, что они торгуют, мы не видим, чтобы китайские компании сильно включались в инвестирование и разработку новых полезных ископаемых, месторождений, добычу леса, сельское хозяйство на территории России. Это означает, что Китай пытается сохранить дистанцию с Россией и не готов к жертвам ради своего партнера, — говорит политолог.

По его мнению, этот союз ситуативный и вряд ли будет развиваться дальше.

— Скорее всего, сейчас они достигли верхнего предела. Если администрация Трампа не натворит каких-то экстраординарных, провокативных действий против Китая, чтобы подтолкнуть его сблизиться с РФ, то Китай будет сохранять такую позицию как сейчас, — подытожил эксперт Украинской ассоциации китаеведов.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", чего Китай боится больше всего.