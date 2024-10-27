Росія та Китай вирішили створити альтернативу "Євробаченню"

У РФ вже давно носяться з цією ідеєю

Росія та Китай можуть створити міжнародний пісенний фестиваль, який став би альтернативою "Євробаченню". Пекін підтримав відповідну російську ідею.

Про це в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну розповів президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. За його словами, є ідея створити фестиваль високого рівня на кшталт "Інтербачення".

"Ми колись це запропонували, китайські наші друзі підтримали це, підхопили. Подивимося, що з цього вийде", — заявив Путін.

Як відомо, Росія вже кілька років виступає з ініціативами проведення євразійських конкурсів фільмів та пісень – альтернативам преміям "Оскар" та "Євробачення". Москва обговорювала ці пропозиції з Пекіном, ідея кінопремії знайшла відображення у спільній заяві Путіна та Сі Цзіньпіна у травні 2024 року.

Що таке "Інтербачення"

"Інтербачення" — пісенний конкурс Міжнародної організації телебачення і радіомовлення (OIRT), що існувала в 1946-1993 роках. Воно проводилося у 1965-1977 роках — за аналогією з "Євробаченням". У конкурсі брали участь як соціалістичні країни, близькі СРСР, але й Австрія, Бельгія, Іспанія, Канада, Нідерланди, Португалія, Фінляндія.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, американський мільярдер Ілон Маск регулярно спілкується з Путіним ще з 2022 року і не лише з бізнесу. Однак у Кремлі це заперечують.