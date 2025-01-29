Чи очікувати українцям бензину дорожче за 60 грн: експерт пояснив

Директор Консалтингової групи А-95 озвучив прогноз

Вартість бензину в Україні не перевищуватиме 60 гривень.

Про це в коментарі новинному агентству "Де Гроші" заявив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він наголосив, що з 1 січня 2025 року в Україні планово підняли акцизи.

Відповідний закон було ухвалено ще влітку минулого року, підвищення було розплановане на 4 роки до мінімального рівня акцизних зборів, які сьогодні є в Європі.

Акцизи на газ зросли на 1,3 гривні, на дизель — на 2 гривні, а на бензин десь на півтори гривні. Експерти сподівалися, що підвищення акцизів буде непомітним, але далі стався форс-мажор через зростання цін на нафту, наголосив Куюн.

За першу декаду січня ціна зросла на 10% із 74 до 82 доларів за барель. При цьому гривня почала "сповзати" та втратила 40 копійок з початку року. Однак далі потенціал зростання цін на бензин виявився більш менш вичерпаним, заявив експерт.

"Тому я думаю, що будемо триматися. Щодо скрапленого газу, теж вичерпався потенціал. Ми ще бачимо потенціал зростання до півтори гривні по дизпаливу. Хоча, скоро ми дочекаємося зниження цін", — зазначив Куюн.

Нагадаємо, раніше Сергій Куюн пояснив "Телеграфу", чому стався стрибок ціни бензину в Україні.