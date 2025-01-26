Відмовляємось від бензину. Витрати на зарядку Nissan Leaf у місяць при пробігу в 1000 км дивують

На нічному тарифі — це просто копійки

Українці дедалі частіше звертають увагу на електромобілі. Навіть попри те, що електрика значно здорожчала, електрокар все ще залишається надзвичайно економним видом транспорту. До прикладу розглянемо, скільки коштує утримання популярного Nissan Leaf другого покоління.

Для підрахунків скористаємось спеціальним калькулятором. Автомобіль має акумулятор ємністю 24 кВт·год та максимальний запас ходу 210 кілометрів. Зарядка відбувається від домашньої мережі потужністю 3.5 кВт.

Для розрахунку використаємо денний та нічний тарифи на електроенергію. Денний тариф складає 4.32 грн за кВт·год, нічний — 2.16 грн.

Денна зарядка передбачає час зарядки 4 години 6 хвилин та вартість 62,21 грн. Повний цикл зарядки потребує майже 63 гривні.

Нічна зарядка також займає 4 години 6 хвилин, але коштує значно дешевше — 31,1 грн. Це практично вдвічі менше за денний тариф.

Для подолання 1000 км власнику Nissan Leaf знадобиться близько 5 повних зарядок. При нічному тарифі місячні витрати на електроенергію становитимуть приблизно 155,50 грн, при денному — удвічі дорожче.

Також раніше "Телеграф" писав, скільки на місяць потрібно на заправку Lanos та бюджетного електрокара. Різниця вас вразить.