Ожидать ли украинцам бензина дороже 60 грн: эксперт объяснил

Директор Консалтинговой группы А-95 озвучил прогноз

Стоимость бензина в Украине не будет превышать сумму в 60 гривен.

Об этом в комментарии новостному агентству "Де Гроші" заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он подчеркнул, что с 1 января 2025 года в Украине планово подняли акцизы.

Соответствующий закон был принят еще летом прошлого года, повышение было распланировано на 4 года до минимального уровня акцизных сборов, которые сегодня имеются в Европе.

Акцизы на газ выросли на 1,3 гривны, на дизель — на 2 гривны, а на бензин — где-то на полторы гривны. Эксперты надеялись, что повышение акцизов будет незаметным, но далее случился форс-мажор из-за роста цен на нефть, подчеркнул Куюн.

За первую декаду января цена выросла на 10% с 74 до 82 долларов за баррель. При этом гривна начала "сползать" и потеряла 40 копеек с начала года. Однако далее потенциал роста цен на бензин оказался более или менее исчерпанным, заявил эксперт.

"Поэтому я думаю, что будем держаться. Касательно сжиженного газа тоже исчерпался потенциал. Мы еще видим потенциал роста до полутора гривен по дизтопливу. Хотя, скоро мы дождемся снижения цен", — отметил Куюн.

Напомним, ранее Сергей Куюн объяснил "Телеграфу", почему произошел скачок цены бензина в Украине.