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Дешевий бензин – не головне. Аналітик пояснив, чому Трампу і Україні важливе зниження ціни нафти

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Колаж "Телеграф"

Нафтовий ринок вже перенасичений сировиною, каже Сергій Куюн

Намір президента США Дональда Трампа знизити ціну бензину у Сполучених Штатах через підвищення видобутку нафти може наштовхнутися на опір американських компаній, зацікавлених у високих цінах, навіть попри очікуване зниження податкового тиску на нафтовидобувний бізнес. Однак Україні потрібне не зниження ціни автомобільного пального, а дещо інше.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Він пояснив, у чому полягає суперечність.

– Компанії американські – вони такі ж бізнесмени, як всі інші. Їм низька ціна не потрібна. Їм покращать умови – знизять податки і вони зможуть заробляти, як раніше, але ціна на меншій ціні, і тут питання чи зможуть вони це зробити, – каже паливний експерт.

За його словами, аналітики нафтового ринку не впевнені, що можна дуже наростити видобуток, і геть не факт, що навіть стимулювання видобутку призведе до суттєвого збільшення видобутку нафти.

– Насправді, його багато і не треба. Ми бачимо, що навіть торік вже були ознаки профіциту сировини на ринку, у нас середня ціна впала. Якщо 2022 року вона була в середньому 100 доларів за барель, то 2024-го – вже 75. Нагадаю, що наприкінці 2024 року ОПЕК відмовилась від збільшення видобутку через те, що ціни і так впали. Якби вони ще збільшили [видобуток] – ціна ще б сильніше просіла, – вважає Сергій Куюн.

Він погоджується, що нафтової сировини на ринку багато, і якщо Штати збільшать видобуток, це може обвалити ціни.

– Інша справа – коли вони це зроблять і в яких обсягах, – наголошує директор "А-95". – Але в цілому світ чекає, що ціна буде падати. Для нас це дуже вигідний сценарій. І навіть не тому, що ми є імпортерами нафтопродуктів і нафти, і для нас впаде ціна. Для нас головне, що Росія буде менше отримувати за свій нафтовий експорт і менше фінансувати війну.

Аналітик пояснює, що основна проблема – висока світова ціна нафти. Її треба знизити до рівня, за якого агресор перестане отримувати прибутки від продажу чорного "золота".

– Можуть бути будь-які санкції, але якщо ціна 100 доларів за барель, навіть з дисконтом 30% росіяни будуть отримувати 70. Це багато, треба щоб вони отримували 40 [доларів за барель]. 40 – це близько до їхньої собівартості. Тобто для них це буде нуль і вони перестануть отримувати прибутки. І тому ця програма для нас дуже бажана. І дуже було б гарно, щоб у Трампа все вийшло, тому що це реально, – підсумував Сергій Куюн.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому стався стрибок ціни бензину в Україні.

Теги:
#США #Бензин #Росія #Нафта #Дональд Трамп #Сергій Куюн