Аналітик пояснив, чому подорожчав автогаз і коли ціна піде вниз

Автогаз має коштувати 60% від ціни бензину, каже Сергій Куюн

Із вересня 2024 року в Україні виникла складна ситуація з поставками автомобільного газу на АЗС через брак цього ресурсу в Європі і його подорожчання. Як виявилося, на економіку вплинула велика політика.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Він пояснив, коли цінники на АЗС повернуться до попередніх показників.

— Його (автогазу. — Ред.) раніше було дуже багато, і він був дуже дешевий для нас. Головним чином за рахунок того, що це був російський газ, на який поляки і прибалти просто "перебивали" документи і продавали вже як начебто європейський, — каже експерт паливного ринку.

Однак він нагадав, що 24 грудня набуло чинності ембарго Європейського Союзу щодо імпорту російського скрапленого газу, і Польща, яка є найбільшим в світі імпортером скрапленого російського газу, була змушена шукати нові обсяги цього пального.

— Це великий обсяг — майже 1 млн 200 тис. тонн на рік. Стільки за рік фактично Україна вся споживає, — каже аналітик. — І там не все так просто, як здавалось. Навіть якщо газ знаходиш — нема логістики, щоб його привезти в Польщу, не вистачає перевалювальних потужностей і таке інше. І якщо ми в Польщі його брали (а в Польщі зараз дефіцит), то нам теж його стало шукати важче. І це завжди ціна… Я думаю, що пара гривень точно у ціні газу [додана] саме за рахунок його дорогої закупівельної вартості.

Сергій Куюн каже: в Україні розраховували, що до січня поляки мають цю проблему вирішити, але не вирішили. Тож напруження зберігається.

— Сподіваємось, їм ще пару місяців знадобиться, щоб ця ситуація заспокоїлась. Тому дефіциту газу (в плані нестачі на колонках) нема, але він продовжує бути дорогим, — продовжує експерт. — Крім того, ще 5 грн на літрі додав акциз. Але без цього дефіциту і без цієї додаткової вартості газ коштував би в межах 60% від ціни бензину, що економічно вигідно для тих, у кого є газобалонне обладнання. Я впевнений, що ціна туди повернеться. Тільки треба, щоб в поляки нарешті знайшли ті обсяги газу, які їм потрібні.

Нагадаємо, раніше Сергій Куюн пояснив "Телеграфу", чому стався стрибок ціни бензину в Україні.