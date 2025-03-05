Ціни — не єдина проблема. У великому українському місті здорожчає проїзд у маршрутках

Вартість проїзду в ідеалі вже має перевалювати за 20 гривень, але тариф зараз – 12 грн.

Транспортні підприємства у Запоріжжі під час повномасштабної війни зіткнулися з гострою нестачею водіїв. Підвищення цін на проїзд допоможе підняти рівень зарплати працівникам та вирішити проблему з дефіцитом громадського транспорту у місті.

Про це розповіли власники приватного транспорту, пише "РІА-Мелітополь". За словами керівника підприємства "ФЕНІКС-АВТО" Леоніда Фельського каже, що через нестачу робітників сам став водієм на підприємстві.

"Катастрофічно немає водіїв — працювати просто нікому. Проблема почалася ще з початку COVID-19. На період початку карантину у мене працювало — 90 водіїв. На початок війни їх було вже 58. Наразі працює 34 водії. Тобто у мене лише 30% від того, що треба", - зазначив Фельський.

Він додав, що нестача водіїв призвела до зменшення громадського транспорту у місті. Особливо це відчувається у вечірній час, коли люди повертаються з роботи чи навчання та змушені довгий час чекати на маршрутку.

З Леонідом погоджується Олександр Анатолійович, директор підприємства "ЮНІСТАР-АВТО". Його підприємство, маючи раніше понад сто водіїв, за час війни втратило близько 40.

З лютого 2022 року велика кількість водіїв стала на захист України, а деякі переїхали до інших міст. Однак причина криється також у низькій заробітній платі: приблизно 12-15 тисяч. Обидва власники підприємств погодилися, що підвищення цін на проїзд дозволить підвищити зарплату водіям і це в перспективі може залучити більше транспорту.

"Ціна на проїзд не підіймалася з початку повномасштабного вторгнення. Зараз нам необхідно більш як 20 грн. Тому збільшення не дасть великого сенсу, але це дозволить не зупинитися і не потонути", — каже директор "ЮНІСТАР-АВТО".

Зараз вартість проїзду містом становить 12 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зростання вартості проїзду у Львові — за весь міський транспорт встановлено єдину ціну — 25 грн за квиток, при оплаті безготівковими — 15 грн, а Леокардом — 13 грн.