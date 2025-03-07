Платіжки за прибудинкову територію: коли їх можна не оплачувати
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Українцям нав’язують оплату прибирання дворів: що потрібно знати.
Українці щомісяця отримують рахунки за прибирання прибудинкової території. Однак чи зобов’язані вони сплачувати ці кошти? Як виявилося, не завжди. Якщо земля біля будинку не є власністю мешканців і вони офіційно не погоджувалися на такі послуги, то платити за прибирання вони не повинні.
Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми Ранок.LIVE. За його словами, існує лише два випадки, коли такі платежі є законними:
- Якщо земля біля будинку є у власності мешканців.
- Якщо вони офіційно погодилися оплачувати ці послуги.
Проте на практиці ці умови майже ніколи не виконуються. Це означає, що виставлення рахунків за прибирання прибудинкової території є неправомірним.
"Платити за прибирання ми повинні лише у разі, якщо ця земельна ділянка належить нам. Якщо ж територія не оформлена у власність мешканців, то вони не зобов’язані покривати такі витрати", — пояснив експерт.
Ще одна проблема — відсутність технічної документації у значної частини житлових будинків. За оцінками Олега Попенка, близько 70% багатоквартирних будинків не мають необхідних документів. Це означає, що виставлені рахунки можуть бути не лише некоректними, а й незаконними.
Якщо вам нараховують оплату за обслуговування прибудинкової території, варто перевірити, чи має ваш будинок необхідні документи. Якщо земля не перебуває у вашій власності і ви не укладали договір на ці послуги, ви маєте право не сплачувати такі платіжки.
Раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо ви не живете в квартирі?