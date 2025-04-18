Страсна субота 19 квітня: що не можна робити, аби не отримати проблеми

Все ще триває піст до Великодня

Сьогодні, 19 квітня, за новим стилем, християни вшановують святого преподобного Івана Печерника. Також у цей день відзначають Велику суботу — день, коли тіло Ісуса Христа перебувало у гробі після розп'яття на хресті.

Іван Печерник жив у VIII столітті в Ізраїлі. Він був ченцем, весь час проводив у молитвах і вів аскетичний спосіб життя. Щоб остаточно відійти від усього мирського, Іван пішов жити у Лавру преподобного Харитона. Там він зосередився на духовних справах. Чоловік помер у монастирі.

Традиції та прикмети 19 квітня

19 квітня віряни також відзначають Велику суботу. Це останній день посту, тривалістю 48 днів, перед Воскресінням Ісуса Христа. Згідно зі Словом Божим, цього дня Ісуса Христа поховали у ритуальній плащаниці (полотні) у печері та закрили її каменем. У цей день в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь.

У цей день віряни готуються до Воскресіння Ісуса Христа. Вони печуть паски, малюють яйця, прибирають у домах. В деяких областях України в Велику суботу християни йдуть освячувати паски до храмів. В інших — це відбувається безпосередньо під час Великодня.

Освячення пасок у храмах, фото Freepik

Падає дощ — червень буде сухим і сонячним.

Чути спів птахів — погода буде хорошою.

Тепло і ясно цього дня — так буде все літо.

Що не можна робити 19 квітня

Все ще триває піст, тож не можна їсти м'ясне, молочне, рибу та яйця.

Заборонено працювати на землі та виконувати важку фізичну роботу, бо може статися щось погане.

Не варто допускати погані думки, бо вони можуть справдитися.

Не радять позичати гроші та брати у борг.

Не можна заздрити, лінуватися, лихословити та пліткувати.

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