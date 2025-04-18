У Росії 19-річну студентку засудили через вірш Шевченка

Дівчина в суді заявила, що не визнає своєї провини

У Росії 19-річну студентку засудили до двох років і восьми місяців колонії суворого режиму за нібито неодноразову "дискредитацію" російської армії. Причиною арешту стала її антивоєнна акція в лютому 2024 року.

Про це повідомляють росЗМІ. Відомо, що Дар’я Козирєва прикріпила до пам’ятника Тарасу Шевченку в Санкт-Петербурзі аркуш паперу з цитатою з його вірша "Заповіт". У тексті, зокрема, йшлося: "Поховайте та вставайте, кайдани порвіте…".

Місцева влада побачила в цьому "прояв антивоєнної позиції". Згодом студентці також закинули висловлювання в інтерв’ю виданню "Північ. Реалії" після її відрахування з університету.

Козирєва в суді заявила, що не визнає своєї провини.

"Я вважаю, що армія (РФ — ред.) дискредитувала себе після широкомасштабного вторгнення, тому будь-які виступи проти неї нікого не дискредитують", — заявила вона.

Попри це російська Феміда обмежила дівчині свободу слова, заборонивши публікувати матеріали в мережі протягом наступних 2,5 років. Прокуратура наполягала на 6 роках ув’язнення.

Зрештою, 19-річну Дар'ю засудили до 2,8 років колонії суворого режиму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суд Москви заочно виніс вирок відомому режисеру та продюсеру Олександру Роднянському, призначивши йому 8,5 років ув’язнення. Його визнали винним у нібито "поширенні неправдивої інформації про російську армію, вчиненому з мотивів ворожнечі чи ненависті".