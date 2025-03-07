Платежки за придомовую территорию: когда их можно не оплачивать

Украинцам навязывают оплату уборки дворов: что нужно знать.

Украинцы ежемесячно получают счета за уборку придомовой территории. Однако обязаны ли они уплачивать эти средства? Как оказалось, не всегда. Если земля у дома не является собственностью жителей и они официально не соглашались на такие услуги, то платить за уборку они не должны.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы Ранок.LIVE. По его словам, существует только два случая, когда такие платежи законны:

Если земля у дома есть в собственности жителей. Если они официально согласились оплачивать эти услуги.

Однако на практике эти условия почти никогда не выполняются. Это означает, что выставление счетов за уборку придомовой территории неправомерно.

"Платить за уборку мы должны только в случае, если этот земельный участок принадлежит нам. Если же территория не оформлена в собственность жильцов, то они не обязаны покрывать такие расходы", — пояснил эксперт.

Еще одна проблема – отсутствие технической документации у значительной части жилых домов. По оценкам Олега Попенко, около 70% многоквартирных домов не располагают необходимыми документами. Это означает, что выставленные счета могут быть не только некорректными, но и незаконными.

Если вам начисляют оплату за обслуживание придомовой территории, следует проверить, имеет ли ваш дом необходимые документы. Если земля не находится в вашей собственности и вы не заключали договор на эти услуги, вы вправе не платить такие платежки.

Ранее "Телеграф" писал о том, нужно ли платить за коммунальные услуги, если вы не живете в квартире?