У мобілізації експодатківця Насірова спливли нові подробиці

Військова частина, до якої мобілізувався Насіров, розкрила цікаві деталі

Ексголова Державної фіскальної служби України Роман Насіров проходив військову-лікарську комісію (ВЛК), за якою його визнали придатним до служби. Саме тому він намагався мобілізуватись до військової частини А0139.

Про це йдеться у матеріалі hromadske. Зазначається, що Насірова визнали придатним відповідно до чинного законодавства.

При цьому у військовій частині не пояснили, де саме опинився Насіров після його мобілізації, яку майже одразу скасували. Там зазначили лише, що "мобілізація фактично не відбулася".

Як пише видання, відповідно до вимог Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, який затверджений постановою уряду від 16 травня 2024 року N560, було скасовано наказ про запис Романа Насірова до військової частини.

Співрозмовник з військової частини запевнив, що наразі йде службове розслідування, яке призначили за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Частина надає "повну та всебічну інформацію".

"Військова частина А0139 завжди непохитно стояла та продовжує стояти на захисті та обороні Батьківщини й наголошує, що у підрозділі чітко сформована нульова толерантність до будь-яких проявів корупції", — додали там.

Нагадаємо, що нещодавно Насіров, який отримав рекордний хабар у сумі 21 млн євро, добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Він зробив це на етапі судових дебатів у кримінальній справі, яку розслідує НАБУ. Згодом сам наказ про мобілізацію скасували і почали розслідування.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто такий Насіров, у якій справі фігурує і чому навколо його ім'я так багато скандалів.