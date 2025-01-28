Дорожче, ніж літаком: в Укрзалізниці переглядають вартість квитків до Польщі та Угорщини

Ціни на поїздки за кордон потягом зростуть щонайменше на 9 відсотків

З 1 лютого 2025 року Укрзалізниця змінює ціни на квитки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. Це пов’язано зі здорожчання енергоресурсів та витратних матеріалів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії. Разом з тим там зазначили, що вартість поїздок до Австрії та Молдови залишиться незмінною.

У напрямку Польщі вартість квитків зросте:

у вагонах першого класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%. Тобто, якщо наразі за один квиток до Перемишля українці віддають від 2055 гривень, то після ліквідації знижок поїздка обійдеться від 2466 гривень.

у вагонах купе ціна зросте на 9-27%. Тож, заплатити доведеться від 2249 до 2621 гривні.

Зросте вартість проїзду й до конкретних європейських міст. Зокрема, до одних з найпопулярніших для українців напрямків.

квитки на потяг Київ – Варшава стануть дорожчими на 37% – а отже заплатити доведеться не 3505 гривень, а 4801.

квитки на потяг Київ – Будапешт у вагонах СВ стануть дорожчими на 17% (з 2700 до 3159 гривень), у вагонах купе на 21% (з 2894 до 3501 гривні.

Літаком було дешевше

За даними ресурсу "Kiwi.com", станом на січень 2022 року середня вартість на квиток на прямий літак з Києва до Варшави становила близько 81 євро (в одну сторону), отже дістатися столиці Польщі за тогочасним курсом можна було за 2505 гривень – переліт тривав всього 1 годину та 50 хвилин.

Минулого року через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів збитки від пасажирських перевезень сягнули позначки 18 мільярдів гривень. Раніше для популяризації міжнародних сполучень в Укрзалізниці запровадили спеціальні знижки. Зараз їх будуть поступово переглядати.

Втім у пресслужбі зазначили, що до 31 січня 2025 року включно пасажири матимуть змогу придбати квитки у застосунку та на офіційному сайті на вказані рейси на наступний місяць ще за старими цінами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чергове підвищення тарифу на квитки в Укрзалізниці може призвести до обвалу економіки, якщо держава хоча б частково не візьме на себе їхнє фінансування.