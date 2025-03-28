В одном из областных центров введут бесплатный проезд: где и из какого числа

С 1 апреля льготники смогут ездить бесплатно на общественном транспорте.

С 1 апреля 2025 г. перевозчики городского общественного транспорта обязаны обеспечить бесплатный проезд льготных категорий пассажиров. Соответствующее распоряжение подписал 28 марта начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Согласно программе компенсации льготных перевозок, действующей в 2025-2027 годах, определены категории граждан, которые смогут пользоваться бесплатным проездом в троллейбусах и автобусах городского сообщения.

Кто сможет ездить бесплатно в троллейбусах:

Участники боевых действий, в том числе ветераны АТО;

Лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним;

Сопровождающие лиц с инвалидностью I группы;

Граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I категория);

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС (II категория);

Дети с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы;

Лица с инвалидностью I-III групп;

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

Дети из многодетных семей;

Ветераны военной службы, правоохранительных органов, пожарной охраны, налоговой полиции и других служб;

Военные, получившие инвалидность в результате боевых действий;

Родители погибших военнослужащих;

Пенсионеры по возрасту;

Реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью из-за репрессий;

Пострадавшие участники Революции Достоинства.

Бесплатный проезд в городских автобусах будет доступен для этих же категорий, за исключением того, что лица с инвалидностью ІІІ группы не будут иметь права на бесплатный проезд в маршрутках.

Ранее начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский инициировал изменения в городской бюджет на 2025 год, заложив 5 миллионов гривен на компенсацию перевозчикам за льготные перевозки.

Как получить право на бесплатный проезд

В 2023 году исполком городского совета утвердил порядок выдачи льготных транспортных карт. Подать документы на их оформление можно было с 1 февраля по 31 декабря 2024 года в департаменте соцполитики.

С 1 января 2025 года проезд в общественном транспорте для льготных категорий стал возможен только при наличии соответствующей карты. Пассажиры должны валидировать карту при посадке в транспорт – это необходимо для учета льготных поездок и компенсации перевозчикам.

Как пояснил начальник управления транспорта горсовета Александр Рыжий, компенсация предприятиям будет осуществляться фактически за совершенные поездки. Если раньше финансирование проводилось по расчетным коэффициентам, то теперь деньги будут выделяться только по валидации карт в транспорте.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 11 марта 2025 года Кабинет Министров Украины принял законопроект, гарантирующий новые льготы для участников Революции Достоинства. Согласно ему, эти граждане получат специальный статус, отличающийся от ветеранов войны, и право на ряд социальных и материальных льгот.