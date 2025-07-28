Ігнорування інтересів споживачів електроенергії з боку НКРЕКП призведе до стрибка інфляції, — експерт

Економіст-міжнародник зауважив, що стрибок інфляції в умовах війни створює ризики стагнації в українській економіці та переходу на відʼємної динаміки ВВП вже до кінця 2025 року.

Підвищення граничних тарифів на електроенергію для промислових споживачів призведе до значного стрибка інфляції вже у 2025 році. З таким прогнозом виступив економіст-міжнародник Тарас Семенюк, коментуючи рішення Національної комісії з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг переглянути прайс-кепи для промисловості.

"Попри прогноз уряду щодо інфляції у 2025 році на рівня 9,7% тепер можна не сумніватися, що за підсумками року вона буде двозначною. У першому півріччі інфляція, сягнувши піка майже 16%, починала знижуватись, але ігнорування інтересів споживачів електроенергії з боку НКРЕКП призведе до нового стрибка інфляції. Першими ціни на свою продукцію переглянуть виробники харчової продукції, будівельних матеріалів, металообробка та хімічна промисловість. За все заплатять споживачі. Негативний вплив здорожчання електроенергії матиме і на оборонно-промисловий комплекс", — відзначив експерт.

Також економіст-міжнародник зауважив, що стрибок інфляції в умовах війни створює ризики стагнації в українській економіці та переходу на відʼємної динаміки ВВП вже до кінця 2025 року.

"Удари росіян ракетами та шахедами по промислових обʼєктах значно сповільнюють українську економіку. Підвищення прайс-кепів в 1,6 раза може стати ударом, який відправить ВВП в мінус. НКРЕКП приймав рішення щодо тарифів без детального аналізу цих наслідків, орієнтуючись виключно на приватного виробника електроенергії. Ціна цього рішення для економіки може бути дуже високою",- підкреслив експерт.

За даними Державної служби статистики, за підсумками 2024 року інфляція в Україні склала 12%. У червні 2025 року інфляція в річному вимірі становила 14,3%.