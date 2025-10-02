Майже всі перекази з карти на карту — під контролем: що змінилося з жовтня

Якщо протягом місяця людина отримує чи відправляє понад певну суму, банк може вимагати пояснення або документи.

З 1 жовтня в Україні змінилось чимало і серед іншого — є нові правила переказів з карти на карту. Для людей зміни можуть бути одразу не помітними, проте банки отримають всі дані щодо проходження грошей між людьми, ба більше — якщо за місяць людина надсилає або отримує понад 30 тисяч гривень, вона підпаде під окремий контроль.

Що потрібно знати

З 1 жовтня в Україні запроваджено нові правила переказів з карти на карту

Банки отримують повний доступ до інформації про всі транзакції між людьми

Якщо протягом місяця людина надсилає понад 30 тисяч гривень, така операція може бути перевірена

Банки відстежуватимуть не лише суму, а й характер транзакцій, звертаючи увагу на нетипові виплати

Про суму обмеження розповів ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в ефірі Київ24. За якого словами, йдеться про загальну суму на місяць, грошей, які людина надіслала комусь. В разі, якщо особа є отримувачем раптово великої суми — відстежують транзакцію з іншого боку, від платника.

Загалом, банки зможуть без додаткових запиті побачити весь ланцюг пересилання грошей. Зокрема, буде видно, якщо суму переводять між різними людьми, або потім виводять за кордон.

Для банків важливо ідентифікувати не тільки платників, а й природу транзакцій. Увагу банків не привертатиме допомога родичам або отримання зарплати натомість за словами експерта, вони зосередяться на нетипових виплатах. Серед таких, наприклад, великі виплати пенсіонерам, адже їх часто використовують для шахрайських схем або навіть для фінансування війни.

Наприклад, ви пенсіонер, отримуєте пенсію, може, родичі перераховують 1 тисячу гривень. А тут ви раз і отримали 200 тисяч. Зразу це вже підозріла операція, банк має зрозуміти, за що ви отримали такі кошти. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу

Юрист Богдан Янків пояснив, що в зону можливих перевірок банку увійдуть ті, хто відправляє на місяць від 30 тисяч до 400 тисяч гривень. Якщо рух грошей буде нетиповим, застосують додатковий контроль. При обороті понад 400 тисяч гривень, фінансовий моніторинг буде обов'язковий, потрібно буде підтвердити походження коштів, інакше можна отримати блокування рахунків.

Клієнт зобов’язаний надати документи, що підтверджують законність походження коштів. Богдан Янків, юрист

До додаткових ризиків перевірки належать — новостворені юрособи, сфера азартних ігор, інкасатори, торгівці нерухомістю та дорогоцінними металами, інвестори, виробники та торгівля ліками, компанії, що беруть участь в держзакупівлях, або ж пов'язані з видобутком ресурсів та енергетикою.

