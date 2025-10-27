Банки стали частіше блокувати рахунки українців. Які слова у призначенні платежу є тригерами

Клієнт може навіть не отримати попередження про втрату доступу до своїх грошей

Українські банки активізували перевірки рахунків та фінансових операцій українців. Почастішали випадки блокування рахунків.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" Відфінмонили та не віддають гроші. Що робити українцям після блокувань рахунків і як повернути кошти

За що банки блокують рахунки

Постанова НБУ №65 з фінмоніторингу (від 19 травня 2020 року) надає банкам широкі можливості перевіряти операції клієнтів, блокувати та примусово закривати їхні рахунки. Юристи назвали основні причини, за яких блокують рахунки.

Невідповідність операцій профілю клієнта. Під час відкриття рахунку клієнт декларує суму, яка в середньому щомісячно поступатиме на картку. Якщо тривалий час сума збігалася із задекларованою, а потім раптово відчутно збільшилася, а клієнт не попередив банк про збільшення доходу й не надав відповідну довідку, це може стати причиною блокування.

Підозрілі, на думку банку, операції. Поширений варіант блокування, коли на рахунок починають надходити регулярні чи численні перекази від різних осіб. Вони можуть бути й невеликими (500-1000 грн). Проте банк підозрює, що клієнт почав займатися підприємництвом. Гроші в цьому випадку мають приходити на рахунок ФОП.

Будь-які операції, де банк може запідозрити торгівлю криптовалютою (з біржею, брокерами тощо). Така діяльність остаточно не легалізована в Україні.

Нетипові для фізосіб операції чи активний обналичування. Це й коли на рахунок дуже часто, ледь не щодня заходять невеликі суми, й коли йдеться про великі суми. Наприклад, клієнт отримує чи знімає їх — поняття "великих" може відрізнятися в різних банках — від 10-20 тис. грн до 50 тис. грн і більше.

Призначення платежів, які вказують клієнти при переказах. Деякі з них банки сприймають як підозрілі, серед слів-тригерів такі: "за крипту", "обмін валют", "за товар/послугу", якщо надходження не на рахунок ФОПа, а на приватний. Також тригером може стати призначення "повернення боргу", коли перекази регулярні — щодня чи 1—2 разів на тиждень.

Блокування картки може стати великою проблемою

Неможливість офіційно підтвердити доходи на суму операцій по картці. Передусім банки вимагають податкові декларації, довідки з податкової (ОК-5, ОК-7), також приймають зарплатні довідки з місця роботи. Також підходять документи про отримання спадщини, про продаж майна — квартири, машини тощо.

Ігнорування інформаційних запитів банків чи подання їм неправдивої/неповної інформації. Для ФОПів також дуже важливо два рази на рік завантажувати у свій профіль (через інтернет-банкінг, мобільний застосунок) податкову декларацію. Якщо цього не робити, може статися автоматичне блокування рахунку.

"Основними причинами блокування є непідтверджене джерело коштів, невідповідність операцій фінпрофілю клієнта, регулярні надходження від великої кількості різних платників, які банки розцінюють як підприємницьку діяльність без реєстрації. Ще можна додати операції, що мають ознаки криптоактивності (конвертація криптовалют у фіатні кошти через p2p або неідентифікованих посередників), а також великі разові надходження готівкових коштів без попередньої історії подібних операцій", — узагальнив "Телеграфу" керівник практики податкового права юрфірми "Ілляшев та Партнери" Іван Маринюк

Як відбувається блокування рахунку

Важливо розуміти, що банки не відстежують операції клієнтів вручну. Критерії для блокування внесено в налаштування програмних/комп’ютерних систем банків (роботів), які спрацьовують автоматично й людина втрачає доступ до рахунку. Це робить програма, клієнт може навіть не отримати попередження та дізнатися про це лише за неможливістю скористатися власними грошима з картки.

