У Києві горить промзона: людей просять не виходити на вулицю та закрити вікна (відео)

На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби столиці

У п’ятницю, 23 лютого, у Подільському районі Києва сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, займання почалося в складських приміщеннях і вогонь почав стрімко поширюватися територією промзони.

Жителів та гостей столиці попереджають про можливе погіршення якості повітря і просять без нагальної потреби не виходити на вулицю. Про це повідомляють очевидці у столичних Телеграм-каналах.

Так, зараз відомо про те, що в Подільському районі столиці масштабна пожежа охопила складські приміщення в промзоні. Інцидент стався на вулиці Новокостянтинівській.

Причини та обставини НП встановлюються. На місці працюють усі екстрені служби міста.

Інформація про загиблих або постраждалих поки що не надходила.

Варто зазначити, що їдкий дим від пожежі огорнув весь Поділ і людей попередили про можливе погіршення якості повітря.

Мешканців та гостей столиці просять по можливості обмежити час перебування на вулиці та закрити вікна у всих приміщеннях. Також рекомендується пити багато води та ввімкнути очищувач повітря на максимум.

Пожежа почалася на вулиці Новокостянтинівській

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київській школі розпочалася пожежа і всіх дітей екстрено евакуювали. На місце події було викликано пожежників, які оперативно розпочали ліквідацію займання.