Хвороба чи муштра КДБ? Що не так із ходою Путіна

Одна з версій вказує на його минуле у спецслужбах

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Президент Росії Володимир Путін під час ходьби часто не рухає правою рукою і тримає її близько до тіла. Ліва рука при цьому рухається природно.

У дослідженні, опублікованому в The BMJ у грудні 2015 року, цю особливість глави Кремля назвали "походкою стрільця". Дослідники пояснили її підготовкою Путіна в КДБ.

Чому права рука залишається нерухомою

Дослідники переглянули відеозаписи ходи високопосадовців Росії на YouTube і вивчили навчальний посібник КДБ. У ньому знайшли інструкції про те, як тримати зброю та пересуватися.

"Тримайте зброю біля грудей або в правій руці. Просуватися вперед слід, повернувши один бік тіла, зазвичай лівий, трохи в напрямку руху", – наказував посібник.

Автори дослідження припустили, що така підготовка закріплювала звичку тримати праву руку нерухомо біля пояса. Це допомагало швидше вихопити зброю під час зіткнення з противником.

Стан правої руки Путіна й досі обговорюють медики, журналісти та спецслужби. Вони висувають різні версії: наслідки підготовки в КДБ і давніх спортивних травм, неврологічні порушення або побічні ефекти лікування. Кремль традиційно спростовує чутки про проблеми зі здоров’ям президента РФ. Офіційних підтверджень якогось конкретного діагнозу немає.

У кого помітили схожу ходу

Щоб перевірити свою версію, дослідники вивчили записи з іншими російськими керівниками, які могли пройти схожу військову або розвідувальну підготовку.

"Асиметричне зменшення розмаху рук виявили в кількох високопосадовців Росії, зокрема Дмитра Медведєва та двох колишніх міністрів оборони – Анатолія Сердюкова і Сергія Іванова, а також високопоставленого воєначальника Анатолія Сидорова", – зазначили автори дослідження в The BMJ.

Дмитро Медведєв/Фото:Getty Images

Медведєв не проходив підготовку в КДБ або російській армії. Дослідники припустили, що він міг перейняти манеру рухатися у Путіна.

Як повідомляв "Телеграф", у жовтні Путін заявив, що Росія готова відновити тристоронні контакти. Помічник президента Росії Юрій Ушаков уточнив: переговори у форматі Росія – США – Україна можуть відбутися після 4 листопада.