В Киеве горит промзона: людей просят не выходить на улицу и закрыть окна (видео)
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На месте работают все аварийно-спасательные службы столицы
В пятницу, 23 февраля, в Подольском районе Киева произошел масштабный пожар. По предварительным данным возгорание началось в складских помещениях и огонь начал стремительно распространяться по территории промзоны.
Жителей и гостей Подола предупреждают о возможном ухудшении качества воздуха и просят без крайней необходимости не выходить на улицу. Об этом сообщают очевидцы в столичных Телеграм-каналах.
Так, на данный момент известно о том, что в Подольском районе столицы масштабный пожар охватил складские помещения в промзоне. Инцидент произошел на улице Новоконстантиновской.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают все экстренные службы города.
Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.
Стоит отметить, что едкий дым от пожара окутал весь Подол и людей предупредили о возможном ухудшении качества воздуха из-за произошедшего.
Жителей и гостей столицы просят по возможности ограничить время пребывания на улице и закрыть окна во всех помещениях. Также рекомендуется пить много воды и включить очиститель воздуха на максимум.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевской школе начался пожар и всех детей экстренно эвакуировали. На место происшествия были вызваны пожарные, которые оперативно приступили к ликвидации возгорания.