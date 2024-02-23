В Киеве горит промзона: людей просят не выходить на улицу и закрыть окна (видео)

На месте работают все аварийно-спасательные службы столицы

В пятницу, 23 февраля, в Подольском районе Киева произошел масштабный пожар. По предварительным данным возгорание началось в складских помещениях и огонь начал стремительно распространяться по территории промзоны.

Жителей и гостей Подола предупреждают о возможном ухудшении качества воздуха и просят без крайней необходимости не выходить на улицу. Об этом сообщают очевидцы в столичных Телеграм-каналах.

Так, на данный момент известно о том, что в Подольском районе столицы масштабный пожар охватил складские помещения в промзоне. Инцидент произошел на улице Новоконстантиновской.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают все экстренные службы города.

Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Стоит отметить, что едкий дым от пожара окутал весь Подол и людей предупредили о возможном ухудшении качества воздуха из-за произошедшего.

Жителей и гостей столицы просят по возможности ограничить время пребывания на улице и закрыть окна во всех помещениях. Также рекомендуется пить много воды и включить очиститель воздуха на максимум.

Пожар возник на улице Новоконстантиновской

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевской школе начался пожар и всех детей экстренно эвакуировали. На место происшествия были вызваны пожарные, которые оперативно приступили к ликвидации возгорания.