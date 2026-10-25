Кому не дадуть бронювання за жодних умов: адвокат назвав головні перешкоди

Військовозобов'язаний має відповідати 5 умовам одночасно

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Підприємство не зможе забронювати працівника, якщо не має чинного статусу критично важливого, не виконує вимогу щодо зарплати або працівник має проблеми з військовим обліком, перебуває в розшуку чи не уточнив дані.

Про умови оформлення відстрочки у 2026 році адвокат Олексій Мендрух розповів на своєму YouTube-каналі.

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Критичність підприємства та зарплатний поріг

Роботодавець має мати чинний статус критично важливого підприємства. За словами Мендруха, із вересня 2026 року підприємства повинні були перепідтвердити критичність. Якщо вони втратили цей статус або не отримали його, то не зможуть забронювати працівників. Заявки роботодавець подає через портал "Дія", а ТЦК та СП не ухвалює рішень щодо бронювання.

"Якщо ваше підприємство втратило критичність, воно вас забронювати не може", – наголосив адвокат Олексій Мендрух.

Ще одна вимога – нарахована працівнику зарплата не нижча за 25 941 грн. Адвокат зазначив, що цей поріг підвищили після змін улітку 2026 року. Якщо зарплата менша, оформити бронювання за загальними умовами не вдасться.

Для вимоги щодо зарплати передбачені винятки. Мендрух назвав окремі державні й комунальні підприємства, резидентів "Дія Сіті", релігійні та верифіковані гуманітарні організації, а також низку підприємств енергетичної, газової, вугільної та критичної інфраструктури. Виняток стосується не всіх комунальних підприємств.

Військовий облік, розшук і уточнення даних

Для звичайного бронювання працівник має перебувати на військовому обліку та мати статус військовозобов’язаного. Якщо в реєстрі він значиться призовником або взагалі не перебуває на обліку, забронювати його не вдасться. За словами адвоката, щоб стати на облік, можна звернутися до ТЦК та СП, зокрема письмово. Якщо реєстр не відображає людину, паралельно можна звернутися до Міноборони.

Перешкодою стане й позначка про розшук ТЦК. Під час оформлення система виявить її та відмовить у бронюванні.

"Якщо у вас є розшук, вас ніхто не забронює. Система покаже це питання, і просто бронювання не пройде", – пояснив адвокат Олексій Мендрух.

Також працівник має уточнити дані. Електронний військово-обліковий документ, сформований через "Дію", не знімає цієї вимоги, навіть якщо в ньому немає позначки про розшук. Мендрух назвав два способи уточнити дані: особисто звернутися до ТЦК та СП або скористатися застосунком "Резерв+".

Кого не забронюють у 2026 році. Інфографіка: "Телеграф"

Для кого передбачене бронювання на 45 днів

Окрему категорію працівників оборонно-промислового комплексу можна забронювати на 45 календарних днів від дня укладення трудового договору. Як пояснив адвокат, цей час дають, щоб владнати питання військового обліку та інші порушення, які заважають звичайному бронюванню.

Цей порядок не поширюється на всі підприємства, які бронюють працівників за напрямом Мінекономіки. За словами Мендруха, на весь відповідний сектор цей механізм не поширили.

Кого не бронюють через вік і статус обліку

За словами адвоката, бронюванню не підлягають люди, яких за законом не призивають під час мобілізації. До цієї категорії він відніс тих, кому виповнилося 60 років – граничний вік перебування в запасі, – а також людей, виключених із військового обліку.

"Це ті, хто виключені з військового обліку з тих або інших питань. Вони бронюванню не підлягають, і їх не забронюють за жодних умов", – сказав адвокат Олексій Мендрух.

Нагадаємо, на офіційному порталі Кабінету міністрів України зареєстрували петицію №41/011126-26. Її автор вимагає запровадити 500% надбавку до окладу та забезпечити 100% бронювання від мобілізації для працівників енергетики, водоканалів, газових, медичних та екстрених служб.