У Києві з’явилося нове інклюзивне укриття: як воно виглядає (фото)

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У суботу, 24 лютого, у Солом’янському районі Києва презентували нове інклюзивне укриття. Приміщення обладнане всім необхідним для комфортного перебування тут людей з інвалідністю.

Ініціатором проекту виступила громадська організація Fight For Right. Про це розповіли журналісти "Вечірнього Києва".

Так, інклюзивне укриття обладнали у будинку, розташованому на вулиці Борщагівській, 173/187. Тут є доступна вбиральня, тактильні смуги, які до неї спрямовують, поручні, підсвітка (на випадок, якщо немає електрики), мнемосхема та інформаційні таблички.

Все це є важливими елементами для комфортного перебування у сховищі маломобільних груп населення.

Варто розуміти, що якщо бомбосховище не підходить для людини на візку, то туди не піде і вся її сім'я. Інклюзивні ж укриття здатні допомогти людям з інвалідністю зберегти життя собі та своїм близьким під час ворожих атак.

Представники громадської організації Fight For Right наголосили, що цей проєкт не є на 100% ідеальним, проте він показує, що зробити простір комфортним і доступним для всіх — це реально.

Для довідки: Громадська організація Fight For Right – правозахисна організація людей з інвалідністю, заснована в 2017 році самими людьми з інвалідністю. Організація підтримує людей з інвалідністю та надає їм інформацію. Їх дії націлені на те, щоб кожна людина знала свої права та могла вільно ними користуватися.

Інклюзивне укриття обладнали на вулиці Борщагівській, 173/187

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві покарали охоронця, який не впустив дітей у укриття через собаку. Дітям, під час повітряної тривоги, довелося бігти в інше укриття і вони мало не загинули під уламками російського "Кинджала", який був збитий буквально над їхніми головами.