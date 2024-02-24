В Киеве появилось новое инклюзивное укрытие: как оно выглядит (фото)

Финансовую поддержку оказывало посольство Великобритании

В субботу, 24 февраля, в Соломенском районе Киева презентовали инклюзивное укрытие. Помещение оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания здесь людей с инвалидностью.

Инициатором проекта выступила общественной организации Fight For Right. Об этом рассказали журналисты "Вечернего Киева".

Так, инклюзивное укрытие оборудовали в доме, расположенном на улице Борщаговской, 173\187. Здесь есть доступная уборная, тактильные полосы, которые к ней направляют, поручни, подсветка (на случай, если нет электричества), мнемосхема и информационные таблички.

Все это является важными элементами для комфортного пребывания в укрытии маломобильных групп населения.

Стоит понимать, что если бомбоубежище не подходит для человека на коляске, то туда не пойдет и вся его семья. Инклюзивные же укрытия способны помочь людям с инвалидностью сохранить жизнь себе и своим близким во время вражеских атак.

Представители общественной организации Fight For Right подчеркнули, что данный проект не является на 100% идеальным, однако он показывает, что сделать пространство комфортным и доступным для всех — это реально.

Для справки: "Fight For Right" — правозащитная организация людей с инвалидностью, основанная в 2017 году самими людьми с инвалидностью. Организация поддерживает людей с инвалидностью и предоставляет им информацию. Их действия нацелены на то, чтобы каждый человек знал свои права и мог свободно ими пользоваться.

Инклюзивное укрытие оборудовали на улице Борщаговской, 173/187

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве наказали охранника, не впустившего детей в укрытие из-за собаки. Детям, во время воздушной тревоги, пришлось бежать в другое укрытие и они чуть не погибли под обломками российского "Кинжала", который был сбит буквально над их головами.