Зміни стосуються ситуацій під час перебоїв зі світлом

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В "АТБ" зачиняють магазини на пів години, якщо генератор перестане працювати. Вимушена перерва скоротилася вдвічі.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник мережі "АТБ". Раніше в таких випадках магазини зачинялися на годину.

Ймовірно, це пов’язано з похолоданням: у холодну пору року техніка після тривалої роботи охолоджується швидше, ніж у теплу. За словами співробітника, генератори в "АТБ" працюють 6 годин після чого їм необхідний "відпочинок" на 30 хвилин.

Генератор не може однаково довго працювати за будь-яких умов: допустимий час безперервного навантаження залежить від моделі та вимог виробника. Під час роботи обладнання потрібно охолоджувати й періодично зупиняти для технічних пауз.

Тривалі відключення електроенергії ускладнюють роботу магазинів. Іноді світла немає по 12–15 годин. Навіть після відновлення електропостачання напруга в мережі може залишатися настільки низькою, що обладнання магазину вимикається. Тому супермаркети часом продовжують працювати на генераторах, хоча електрика вже з’явилася.

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