Напередодні у столиці виникли проблеми з тиском води

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В одному з будинків на Академмістечку в Києві мешканці помітили незвичне явище — з водопровідного крана текла вода насиченого блакитного кольору. Відео опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів.

"Телеграф" розібрався, що могло спричинити таке забарвлення, чи може воно бути пов'язане з перебоями водопостачання в столиці та чи безпечно користуватися цією водою.

Звідки у воді могли взятися барвник або сполуки міді

Одна з версій – у водопровід потрапив технічний барвник. Такі речовини використовують, коли перевіряють системи опалення й водопостачання або шукають витоки. Деякі з них забарвлюють воду в яскраво-блакитний чи синьо-зелений колір.

Джерелом забарвлення також міг стати теплоносій: до деяких таких рідин додають сині або зелені барвники. Якщо в будинку ремонтували чи обслуговували інженерні мережі, теплоносій або інша технічна рідина могли потрапити до водопроводу під час робіт.

Синій барвник є і в деяких таблетках та інших засобах для очищення бачка унітаза. За несправності сантехніки або перепаду тиску вода з бачка може піти у зворотному напрямку й потрапити у водопровід. Але це не пояснює, як вода з бачка могла потрапити до кранів усього будинку.

Блакитного або синьо-зеленого відтінку воді можуть надавати й сполуки міді. Вони потрапляють у воду внаслідок корозії мідних труб чи сантехнічних деталей. За самим відтінком відрізнити сполуки міді від барвника не можна: для визначення речовини потрібен лабораторний аналіз.

Корозія мідних труб або деталей може надати воді синьо-зеленого відтінку Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чи могли вплинути перебої з водопостачанням

Не виключено, що ситуація пов'язана з перебоями у водопостачанні столиці. 20 листопада після російської атаки в Києві виникли проблеми з тиском води в чотирьох районах, серед яких був і Святошинський.

Під час відновлення водопостачання в трубах можуть змінюватися потоки та рухатися накопичені відкладення. Це іноді впливає на зовнішній вигляд води.

Однак такі процеси частіше спричиняють каламутність, жовтий або рудуватий відтінок. Насичене блакитне забарвлення не є типовим наслідком звичайного переміщення відкладень у трубах.

Чи можна користуватися блакитною водою

До з’ясування причини таку воду не варто пити, використовувати для приготування їжі чи інших побутових потреб. Інтенсивність забарвлення не дає змоги оцінити, чи вода токсична.

Київводоканал рекомендує не вживати воду, якщо її колір або запах помітно змінилися чи в ній з’явилися сторонні домішки.

Як повідомляв "Телеграф", у частині районів Києва виникли перебої з водою та теплом після російських балістичних ударів.