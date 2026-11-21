Подібний військовий досвід важко повторити

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Під час контрнаступу "Вівальді" українські військові повернули контроль над 277 км² і відбили спроби російських сил оточити Слов’янськ із півночі. Операцію провів 3-й армійський корпус під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького.

Про результати контрнаступу з посиланням на українських військових розповіло агентство Reuters. Журналісти відвідали базу корпусу на Харківщині й поспілкувалися із шістьма учасниками операції – військовослужбовцями та командирами.

Дії корпусу в насиченій дронами зоні

Корпус залучив до операції повітряні безпілотники, наземні роботизовані системи та засоби радіоелектронної боротьби. За оцінкою видання, "Вівальді" показала, що українські підрозділи здатні діяти в так званій зоні ураження – смузі вздовж фронту, де через велику кількість дронів будь-яке пересування пов’язане з високим ризиком.

За словами українських командирів, спільне застосування дронів і роботизованих систем може допомогти Україні компенсувати нестачу особового складу в протистоянні з чисельнішою російською армією. Зазначається, що для проведення операції знадобився один із найкращих українських підрозділів. Зміни лінії фронту зафіксували й аналітики, які відстежують її за відкритими джерелами.

Карта бойових дій під час операції "Вівальді"

Чому таку операцію складно повторити

Українські командири назвали серед перешкод технічну складність координації великої кількості систем і ризик пересування в зоні, насиченій безпілотниками.

"Усе це вимагає єдиного електронного поля бою. Навіть найпередовіші підрозділи, як наші, так і противника, перебувають лише на початку цього шляху", – заявив командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Журналісти пишуть, що Київ привернув увагу до результатів "Вівальді" завдяки добре організованій інформаційній кампанії. Звістка про успіх операції стала рідкісною позитивною новиною на тлі виснажливої війни й масованих російських ударів по українських містах.