Одна помилка зіпсує гальма: як правильно підготувати велосипед до зими
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Електросамокату під час зберігання потрібен окремий догляд
Перед зимовим зберіганням велосипед потрібно вимити, повністю висушити й змастити ланцюг. Це захистить ланцюг від іржі, поки велосипед стоятиме без діла.
Про підготовку велосипеда до зими в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Денис Карпенко, продавець-консультант магазину "Вело+" у Полтаві. Якщо у велосипеда дискові гальма, під час змащування ланцюга він радить прикрити диски: мастило, що потрапить на них, може спричинити скрип. Докладніше читайте в матеріалі "Як підготувати велосипед до зими і не "вбити" самокат на балконі: секрети догляду від майстра".
Коли прибирати велосипед на зберігання
"До зимового зберігання велосипед можна готувати одразу, щойно розумієте, що більше не будете на ньому кататися. Тобто у жовтні–листопаді", – сказав Денис Карпенко.
Для зберігання виберіть сухе місце. Якщо накриваєте велосипед чохлом, надягайте його лише після того, як велосипед повністю висохне.
Як зберігати електросамокат узимку
"Під час зберігання потрібно раз на місяць заряджати акумулятор і стежити, щоб контролери та дроти залишалися сухими", – пояснив експерт.
Якщо електросамокат зимуватиме на балконі й температура там опуститься нижче нуля, Карпенко радить заздалегідь зняти акумулятор, якщо він знімний.
Як повідомляв "Телеграф", Львівський мотозавод належав до легендарних гігантів, продукція яких розходилася мільйонними тиражами в усіх республіках Радянського Союзу. Велосипед звідси тоді був справжньою мрією кожної радянської дитини, але далеко не в кожної родини він був.