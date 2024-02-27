Закриття справи проти відомого київського торговця кокаїном визнали незаконним: що відомо

Справу направлено на дорозслідування

Київські прокурори домоглися скасування незаконного рішення про закриття справи щодо віп-наркодилера Юрія Чернецького, який у 2022 році попався на постачанні кокаїну для столичної еліти та був засуджений на п’ять років. Як виявилося, паралельно з цим у Печерському райсуді Києва слухалася ще одна справа щодо Чернецького і саме її було закрито.

Київський же апеляційний суд скасував ухвалу Печерського райсуду Києва і визнав закриття справи проти наркоторговця протиправним. Про подробиці гучного розслідування розповіли у прес-службі Офісу Генерального прокурора.

Так, відомо, що обвинувачений займався збутом наркотиків, у тому числі кокаїну, у нічних клубах столиці. У серпні 2022 року чоловік потрапив під час чергового збуту заборонених речовин у центрі Києва. Під час огляду при собі у нього виявили та вилучили 23 пакетики розфасованих наркотичних засобів, готових до збуту.

При собі наркодилер мав пакетики з кокаїном

Чернецький пересувався столицею на елітному авто

Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі затриманого вилучили бойові патрони, пакетики для фасування наркотиків та електронні ваги.

Правопорушнику було пред’явлено підозру у незаконному придбанні, зберіганні та систематичному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а також зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У грудні 2022 року вироком Бориспільського районного суду наркоторговця було засуджено до 5 років позбавлення волі за збут кокаїну в нічних клубах Києва.

Чернецького засудили до п’яти років позбавлення волі

Паралельно з цим, у травні 2023 року ухвалою судді Печерського райсуду Києва, за клопотанням адвоката обвинуваченого, суд закрив ще одну справу, за якою проходив Чернецький. Причина — закінчення строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Прокуратура ж оскаржила закриття цієї справи в суді. Київський апеляційний суд погодився з позицією прокурорів, які довели, що строки проведення досудового розслідування не закінчилися і суд має продовжити розгляд справи по суті.

Тож, поки Чернецький перебуває у в'язниці за збут кокаїну, проти нього розслідуватимуть ще одне кримінальне провадження і він зовсім скоро може знову постати перед судом.

Чернецький вкотре має постати перед судом

Варто зазначити, що раніше спікер столичної прокуратури Надія Максимець зазначила, що Чернецький не вперше трапляється на наркоторгівлі, тож у 2020 році проти нього було порушено аналогічне виробництво, але тоді він вийшов під заставу у 2 мільйони гривень.

Для довідки: Юрій Чернецький є власником мережі барбершопів, мільйонером, батьком п’ятьох дітей, а також колишнім чоловіком fashion-блогера, телеведучої та головного редактора порталу Вestin.ua Поліни Нені. Зі своєю новою дружиною, співачкою Інною Вороновою, він створив дует під назвою OPG SVYATIE і до затримання встиг випустити кілька кліпів.

За чутками Чернецький тривалий час постачав наркотики столичній "золотій молоді" та навіть депутатам Верховної Ради України.

Чернецький та Воронова

Також "Телеграф" розповідав про те, що після затримання Чернецького його дружина співачка Інна Воронова оголосила серед своїх шанувальників збір коштів на внесення застави. Примітно, що пізніше вона оприлюднила звіти про те, що гроші надходять досить швидко.