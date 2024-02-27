Закрытие дела против известного киевского торговца кокаином признали незаконным: что известно

Дело направлено на дорасследование

Киевские прокуроры добились отмены незаконного решения о закрытии дела в отношении вип-наркодилера Юрия Чернецкого, который в 2022 году попался на поставках кокаина для столичной элиты и был осужден на пять лет. Как оказалось, параллельно с этим в Печерском райсуде Киева слушалось еще одно дело относительно Чернецкого и именно оно было закрыто.

Киевский же апелляционный суд отменил постановление Печерского райсуда Киева и признал закрытие дела против наркоторговца противоправным. О подробностях громкого расследования рассказали в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Так, известно, что обвиняемый занимался сбытом наркотиков, в том числе кокаина, в ночных клубах столицы. В августе 2022 года мужчина попался во время очередного сбыта запрещенных веществ в центре Киева. Во время досмотра при себе у него обнаружили и изъяли 23 пакетика расфасованных наркотических средств, готовых к сбыту.

При себе у наркодиллера были пакетики с кокаином

Чернецкий передвигался по столице на элитном авто

Кроме того, в ходе проведения санкционированного обыска в квартире задержанного изъяли боевые патроны, пакетики для фасовки наркотиков и электронные весы.

Правонарушителю было предъявлено подозрение в незаконном приобретении, хранении и систематическом сбыте особо опасных наркотических средств, а также хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В декабре 2022 года приговором Бориспольского районного суда наркоторговец был приговорен к 5 годам лишения свободы за сбыт кокаина в ночных клубах Киева.

Чернецкого приговорили к пяти годам лишения свободы

Параллельно с этим, в мае 2023 года постановлением судьи Печерского райсуда Киева, по ходатайству адвоката обвиняемого, суд закрыл еще одно дело по которому в качестве обвиняемого проходил Чернецкий. Причина — окончание сроков досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении.

Прокуратура же обжаловала закрытие данного дела в суде. Киевский апелляционный суд согласился с позицией прокуроров, которые доказали, что сроки проведения досудебного расследования не закончились и суд должен продолжить рассмотрение дела по существу.

Поэтому, пока Чернецкий находится в тюрьме за сбыт кокаина, против него будет расследоваться еще одно уголовное производство и он совсем скоро может вновь предстать перед судом.

Чернецкий в очередной раз должен предстать перед судом

Стоит отметить, что ранее спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец отметила, что Чернецкий не в первый раз попадается на наркоторговле, так в 2020 году против него было возбуждено аналогичное производство, но тогда он вышел под залог в 2 миллиона гривен.

Для справки: Юрий Чернецкий является владельцем сети барбершопов, миллионером, отцом пятерых детей, а также бывшим мужем fashion-блогера, телеведущей и главного редактора портала Вestin.ua Полины Нени. Со своей новой супругой, певицей Инной Вороновой, он создал дуэт под названием OPG SVYATIE и до задержания успел выпустить несколько клипов.

По слухам Чернецкий долгое время поставлял наркотики столичной "золотой молодёжи" и даже депутатам Верховной Рады Украины.

Чернецкий и Воронова

Также "Телеграф" рассказывал о том, что после задержания Чернецкого, его жена певица Инна Воронова объявила среди своих поклонников сбор средств на внесение залога. Примечательно, что позже она обнародовала отчеты о том, что деньги поступают достаточно быстро.