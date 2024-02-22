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Оголошено масштабний збір на морські дрони: українці вражають як донатами, так і мемами

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Федоров, Лачен, Горохівський, Стерненко та Лукашевич відкрили новий збір Новина оновлена 22 лютого 2024, 21:49
Федоров, Лачен, Горохівський, Стерненко та Лукашевич відкрили новий збір. Фото Скрін із відео

Українці менше ніж за добу закрили третину суми збору

Блогер Сергій Стерненко розкрив подробиці збору, який отримав назву "Морський бій". Його мета — зібрати майже 300 млн гривень, щоб купити 35 морських дронів Sea Baby, які знищать російський флот.

Збір був відкритий вранці 22 лютого, а в мережі вже постять мем і жарти з цього приводу. До речі, станом на момент публікації цієї новини вже зібрано 104 млн гривень з 297,5 млн гривень.

Стерненко нагадав, що з 2022 по 2023 рік морські дрони Sea Baby вразили дев’ять російських суден та "гордість Путіна" Кримський міст. Один з мемів натякає на те, що символ окупації півострова чекають нові удари.

Морський дрон Sea Baby несе 850 кг вибухівки, може подолати до 1000 кілометрів за максимальної швидкості 90 км/год. Щоб українцям було приємніше донатити їм, пообіцяли приз. Одні з партнерів збору – співзасновник Monobank Олег Гороховський та мережа магазинів "Аврора", тому буде розіграно 36 карток mono+aurora.

"На 35 картках лежить по 100 000 грн – виграти таку можна за внесок від 100 грн. Ще на одній лежить мільйон гривень – виграти його можна за пожертву від 1000 грн. За внесок 8,5 млн грн можна дати човну ім’я", — написав Сергій Стерненко.

У мережі жартують, що організатори збору – це відродження легендарних гуртів One Direction чи Backstreet Boys

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мережа вибухнула мемами після знищення корабля "Цезар Куніков" на 14 лютого. У мережі жартують, що це подарунок від ЗСУ всім українцям на День закоханих.

Теги:
#Збір #ЗСУ #морські дрони