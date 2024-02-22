Оголошено масштабний збір на морські дрони: українці вражають як донатами, так і мемами

Українці менше ніж за добу закрили третину суми збору

Блогер Сергій Стерненко розкрив подробиці збору, який отримав назву "Морський бій". Його мета — зібрати майже 300 млн гривень, щоб купити 35 морських дронів Sea Baby, які знищать російський флот.

Збір був відкритий вранці 22 лютого, а в мережі вже постять мем і жарти з цього приводу. До речі, станом на момент публікації цієї новини вже зібрано 104 млн гривень з 297,5 млн гривень.

Стерненко нагадав, що з 2022 по 2023 рік морські дрони Sea Baby вразили дев’ять російських суден та "гордість Путіна" Кримський міст. Один з мемів натякає на те, що символ окупації півострова чекають нові удари.

Морський дрон Sea Baby несе 850 кг вибухівки, може подолати до 1000 кілометрів за максимальної швидкості 90 км/год. Щоб українцям було приємніше донатити їм, пообіцяли приз. Одні з партнерів збору – співзасновник Monobank Олег Гороховський та мережа магазинів "Аврора", тому буде розіграно 36 карток mono+aurora.

"На 35 картках лежить по 100 000 грн – виграти таку можна за внесок від 100 грн. Ще на одній лежить мільйон гривень – виграти його можна за пожертву від 1000 грн. За внесок 8,5 млн грн можна дати човну ім’я", — написав Сергій Стерненко.

У мережі жартують, що організатори збору – це відродження легендарних гуртів One Direction чи Backstreet Boys

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мережа вибухнула мемами після знищення корабля "Цезар Куніков" на 14 лютого. У мережі жартують, що це подарунок від ЗСУ всім українцям на День закоханих.